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墨西哥懸崖頂發現3具屍體 外型特徵疑為澳美失蹤衝浪客

中央社／ 墨西哥蒂華納4日綜合外電報導
調查人員今天表示，在墨西哥下加利福尼亞州懸崖頂發現的3具屍體，很可能是前來衝浪失蹤的一對澳洲兄弟和一名美國人。法新社
調查人員今天表示，在墨西哥下加利福尼亞州懸崖頂發現的3具屍體，很可能是前來衝浪失蹤的一對澳洲兄弟和一名美國人。法新社

調查人員今天表示，在墨西哥下加利福尼亞州（Baja California）懸崖頂發現的3具屍體，很可能是前來衝浪失蹤的一對澳洲兄弟和一名美國人。

檢察官安德拉德（Maria Elena Andrade）表示，3具屍體從距離這個太平洋懸崖邊緣僅幾步之遙的豎井中吊出時，屍體已「高度腐爛」。

她說，「根據服裝和某些特徵，例如長髮和具體身體特徵」，很有可能是3名失蹤男子的屍體。

官員稱，現場發現的另一具屍體陳屍時間更長，與這起失蹤事件無關。

安德拉德說，調查重點之一是這3人之死，是否是因試圖偷竊遊客的皮卡車造成。

這項可怕的發現，似乎是失蹤的澳洲羅賓森（Callum and Jake Robinson）兄弟以及他們美國朋友卡特（Jack Carter）的親友最擔心的事情。

這對澳洲兄弟數天前失去聯繫後，他們的母親在臉書上向下加利福尼亞州的遊客求救。

她寫道：「我們正在聯繫見過我兩個兒子的人，他們4月27日星期六之後就沒有跟我們聯絡。」

墨西哥 失蹤 澳洲 美國 衝浪

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