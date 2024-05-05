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能登半島強震加賀屋停業 員工借調他店互相偷師

中央社／ 東京5日專電
位於日本石川縣七尾市和倉溫泉的老字號旅館「加賀屋」，經歷能登半島強震後，旗下4家旅館被迫暫停營業。在這期間，加賀屋把100名職員派往全國旅宿設施和餐廳，不僅確保員工有工作，其他酒店員工也藉機偷師加賀屋「日本第一」的待客技巧。中央社
位於日本石川縣七尾市和倉溫泉的老字號旅館「加賀屋」，經歷能登半島強震後，旗下4家旅館被迫暫停營業。在這期間，加賀屋把100名職員派往全國旅宿設施和餐廳，不僅確保員工有工作，其他酒店員工也藉機偷師加賀屋「日本第一」的待客技巧。中央社

位於日本石川縣七尾市和倉溫泉的老字號旅館「加賀屋」，經歷能登半島強震後，旗下4家旅館被迫暫停營業。在這期間，加賀屋把100名職員派往全國旅宿設施和餐廳，不僅確保員工有工作，其他酒店員工也藉機偷師加賀屋「日本第一」的待客技巧。

「朝日新聞」報導，4月某天午餐時間，36歲的原田博辰正在JR名古屋車站樓上的高級酒店名古屋萬豪Associa，忙著補充自助餐吧台的食物和餐具。即使忙於工作，他也不忘微笑，並盡可能招呼客人。他表示：「透過和客人交談，知道他們在找尋什麼，這樣才能主動滿足他們的需求。」

原田是加賀屋姐妹館Aenokaze裡頭商店的店長。元月1日當天下午4時左右，當時正是旅客到店入住的高峰期間，前台附近有非常多客人。

地面剛開始搖晃時，原田正在和一名尋找紀念品的旅客交談。他心想，「這可糟糕了」，當他正準備跑向前台的時候，突然發生更劇烈晃動，伴隨玻璃碎裂的聲音響起，部分牆壁和天花板開始崩落。當震動平息之後，員工們趕緊站起身來，開始引導旅客疏散。

旅客收到海嘯警報逃往附近地勢較高的小學，員工們就負責把旅客的行李搬出來，還從商店把販賣用的糖果、餅乾送到避難場所，並搬來棉被等備品，工作告一段落時已經是深夜了。

原田位於石川縣中能登町的住家沒有受到太大損傷，但因為旅館停業，不得不在家裡待命。在那之後，旅館停止對合作商家訂貨，一切事情安排得差不多之後，員工徹底無事可做。原田開始對每天無所事事感到焦慮，就在此時，他被詢問是否願意借調去其他酒店服務，他立刻回答「請務必讓我去」。

今年1月下旬，加賀屋詢問萬豪酒店的營運商JR東海飯店，是否願意讓加賀屋員工到旗下酒店工作。JR東海飯店社長伊藤彰彥認為，「這將是學習日本第一待客技巧的最佳機會」，因此爽快答應。加賀屋於是向萬豪酒店派了6人，另外對岐阜縣高山市的酒店派遣4人。

1906年創立的加賀屋以「日本第一的待客之道」而聞名，在旅行業者投票的「專業人士評選的日本100家最佳酒店、旅館」當中，連續36年獲得綜合評選第一。

每天都和原田一起工作的名古屋萬豪酒店宴會部長坂口修成對他印象深刻。他說：「他（原田）雖然和其他人一樣說著『早安』，但還是有一點不同，感覺更加親切。無論有多忙碌，他總是帶著笑容。或許這是旅館型態的服務，但即使是酒店，如果能和客人有更多對話就好了。」

另一方面，原田也表示，他在酒店學到很多。「酒店規模大、客人也很多，因此在員工之間的分工、聯繫方面有許多值得參考的地方。如果能讓營運更有效率，就能把精力集中在顧客身上。」

加賀屋目前有約100名員工正在日本各地借調工作，位置從北海道到九州。加賀屋正透過建築物診斷等措施，希望早日恢復營業，但前景仍不明。

日本 酒店

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