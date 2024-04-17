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影╱半馬變「伴馬」！非洲跑者放水中國選手衝線 賽後認「來陪跑的」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
北京14日舉行半程馬拉松爆出跑假賽爭議，3名領先非洲選手最後關頭疑似護送何杰（右二）率先衝線，遭網友諷刺半馬變「伴馬」，事後一名非洲選手受訪自招只是陪跑員。路透
北京14日舉行半程馬拉松爆出跑假賽爭議，3名領先非洲選手最後關頭疑似護送何杰（右二）率先衝線，遭網友諷刺半馬變「伴馬」，事後一名非洲選手受訪自招只是陪跑員。路透

英國衛報報導，中國北京14日舉行半程馬拉松，吸引國際好手共襄盛舉，中國選手何杰勇奪男子組冠軍卻爆出跑假賽爭議，3名領先的非洲選手在比賽最後關頭不再全力衝刺，疑似護送何杰率先衝過終點線，遭網友諷刺半馬變「伴馬」，事後其中一名非洲選手受訪認了自己只是陪跑員。

這項比賽最後100公尺， 3名非洲選手突然放慢速度，一名非洲選手還對何杰指著終點線，另外一人則擺手要何杰切到左側位置方便最後衝線，甚至伸手攔住非洲隊友，示意放水讓何杰先過終點線。

跑假賽疑雲在網路掀起爭議，一名來自肯亞的跑者姆南嘉特（Willy Mnangat）一開始向南華早報表示，讓何杰勝出「是因為他是我的朋友」，提到自己曾在2024年無錫馬拉松上協助何杰配速，「所以他是我朋友，OK的。」

不過，姆南嘉特事後再接受英國廣播公司訪問全招了，坦承自己和其他三名非洲跑者都是簽約來幫何杰突破中國半馬紀錄。

姆南嘉特說，「我不是來比賽的」，他也很困惑，自己只是配速員，不知道為什麼主辦單位把他的名字印在胸前號碼布，變成參賽者。

姆南嘉特說：「我的工作是配速，幫助他（何杰）獲勝」。

北京體育局已經向法新社證實正在進行調查，有任何結果將馬上公布。

國際田徑治理機構世界田徑總會（World Athletics）也發聲明表示看過網路流傳影片，強調運動誠信是總會最高原則，將等待調查結果再進一步置評。

北京 非洲 馬拉松

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