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新加坡正妹抽中「免費機票」 需付4500元稅金嘆：快樂真短暫

聯合新聞網／ 綜合報導
新加坡正妹在影音社群平台抱怨抽中免費機票，還要自付昂貴稅金。圖擷自新加坡女子IG帳號badbadbern
新加坡正妹在影音社群平台抱怨抽中免費機票，還要自付昂貴稅金。圖擷自新加坡女子IG帳號badbadbern

為了振興香港旅遊，香港政府日前舉辦「你好，香港！」（Hello Hong Kong），香港國泰航空也響應「飛遇世界鉅賞」活動，宣布針對新加坡、菲律賓及東南亞等國家，免費送出機票，但有一名新加坡年輕女子抽中後，還要付大約4500元新台幣的附加稅，國泰航空回應，相關稅項及附加費都有在活動網頁清楚列明。

該新加坡正妹在影音社群平台TikTok表示，在此之前不知道這個抽獎活動，直到活動截止前5分鐘才趕快參加，在本月20日開獎當天，尚未收到任何通知，原本以為沒中獎，後來查詢獲獎者名單，才發現自己在名單上，因此非常高興。

不過，中獎的機票也有期間限制，必須在今年4月19日前使用，她在社群軟體上抱怨，雖然抽中免費的香港來回機票，但準備上網進行訂位開票作業時，系統顯示的昂貴附加費用，其中附加稅大約107.9新幣（約新台幣2461元）、行李費用87.4新幣（約新台幣1994元），就連媽媽也提醒香港旅館也很貴，令她訝異又無奈，直呼「快樂好短暫」。

據《香港01》報導，國泰航空回應，相關稅項及附加費，其中107新加坡元為國泰代政府及有關當局收取的稅項及附加費，87新加坡元為燃油附加費。此外，國泰並無收取任何其他的額外費用，並指送出的機票均由香港國際機場「飛遇世界鉅賞」機票禮遇活動贊助。「飛遇世界鉅賞」機票禮遇活動網頁亦清楚列明：「機場管理局贊助的機票為經濟艙客位，所有相關附加費、費用及稅項均由獲贈機票人士承擔。」

香港 新加坡

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