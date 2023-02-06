壽司郎屁孩母親接受專訪 多次低頭道歉「不知該如何賠罪」

近來爆發的壽司郎惡搞風波，使得壽司郎營運企業「FOOD & LIFE COMPANIES」股價暴跌，門市用餐客人也明顯受到影響，蒙受巨大的經濟損失。惡搞影片的當事少年於是成為眾矢之的，近來少年的母親出面受訪，再次為兒子的過錯表達歉意。

根據日本媒體「Smart FLASH」報導，壽司評論家米川伸士指出，這次的騷動發生後，未來迴轉壽司可能得以他人無法觸摸的方式送餐。而FOOD & LIFE COMPANIES則表明，這次的事件不只是犯罪行為，而且也造成公司實質損害，將以民事、刑事兩管道進行訴訟。

記者實際到少年在岐阜縣的住家，訪問到少年的母親。當時她沒有化妝，以素顏的樣子出面，樣子看起來和少年有幾分神似。她在記者提問前，就先深深一鞠躬，表示很抱歉造成大家的困擾，並抱著一位嬰兒受訪。

少年母親表示，兒子發現自己闖下大禍後，自己的情緒也很混亂，不知道該怎麼賠罪才好。當初向店家致歉時，母親也有一起陪同。由於不管怎麼說，犯下錯誤的都是他們，因此除了反省認錯，剩下就只能看警方和業者怎麼判斷，她們只能想辦法賠償。

記者離開時，少年母親又再次低頭謝罪。對於她誠摯道歉的舉動，就有網友認為「雙親明明這麼老實，卻做出如此過份的事」、「做蠢事害父母傷心了啊。雖然有些過不去，但這也是沒辦法的」。但也有人認為「儘管同情父母，但覺得壽司郎還是應該堅持究責的態度」。