台男放鳥日本旅館惹議 矢板明夫揭店家這1點有問題：不符國際社會常識

一名台籍李姓男子去年底透過日本訂房網站向日本三星級的湯布院椿旅館（Yufuin Tsubaki）訂房，未料今年1月20日未依約入住，造成旅館損失23萬餘日圓（約台幣5萬6000元）訂單。事後，李男致電旅館道歉，並表示願意在年後匯款全額賠償，讓這起事件暫時告一段落。不過，日本學者矢板明夫直言，「這件事遊客方固然有責任，但是店家的做法也有一定的問題」。

李姓男子預約了大分縣湯布院的溫泉旅館後，雖然有收到網站的預約號碼，但由於沒收到訂房成功的確認郵件，因此誤以為預約失敗，又再預約了另外一家旅館。事件爆發後，李男曾對媒體表示在日本旅遊時手機用的是上網卡，無法接收到一般來電，願意在春節過後匯款全額賠償，也獲得業者原諒，表示「台灣的朋友永遠都是朋友」。

儘管風波已平息，矢板明夫卻在臉書發文表示，這起事件「店家的做法也有一定的問題」。矢板明夫分析，旅館業者面對一位素不相識的外國客人，一口氣下了20幾萬日元的大訂單，不但沒有請旅客預先支付訂金，也沒有打電話向客人確認訂房資訊，「這種做法，並不符合今天國際社會的常識」。

矢板明夫指出，日本有一些傳統的老店做生意依舊墨守成規，把「盲目相信客人」當作一種美德。他認為，如果這家店只為附近的住民服務或許沒問題，但現在已經進入網路化、國際化的時代，店家需要面對語言、文化不同的客戶群，「有時候，客人們沒有任何惡意，但也很可能因為溝通上的誤會，產生各種各樣的矛盾」。所幸業者這次碰到一位知情達理的台灣客人，「如果店家不早日改進預約流程的話，日後很可能還會麻煩不斷」。

最後矢板明夫透露，日本國內也經常出現「預約的客人沒有到」之類的消費糾紛，認為放鳥業者的消費行為「和客人的國籍沒有任何關係」。矢板明夫表示自己曾看到一些台灣媒體的報導和評論，好像在刻意強調、或者煽動日台之間矛盾，「我個人認為這種做法十分不可取」。他相信，隨著疫情降溫、跨國旅遊恢復常態，即便民眾日後會碰到一些比較特殊的情況，也能體現出面對問題的智慧。