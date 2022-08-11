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澳洲肯德基推「無肉雞米花」 網友酸：終於有晚上去買還不賣光的啦！

聯合新聞網／ 綜合報導
澳洲肯德基推出一款期間限定的無肉雞米花。圖擷自澳洲肯德基官網
澳洲肯德基推出一款期間限定的無肉雞米花。圖擷自澳洲肯德基官網

澳洲肯德基宣布要推出一款「無肉雞米花」，而且是期間限定，讓不少熱愛肯德基的饕客躍躍欲試。

據澳洲新聞網（News.com.au）報導，澳洲肯德基近期宣布要推出一款新產品，結合了紐澳獨有的「邪惡雞翅」（Wicked Wings）香料，搭配全蔬食的原料，做成跟雞米花一樣大小的小點心，引發討論。

澳洲肯德基也為此推出萊姆牧場沙拉醬（Lime Ranch），為新款的邪惡雞米花（Wicked Popcorn）增添風味。澳洲肯德基首席行銷長史平格（Sally Spriggs）表示，肯德基一直以來都很用心，希望能夠為粉絲開發新產品，很開心藉由推出無肉雞米花，能給客戶更多選擇。

不過這款無肉雞米花褒貶不一，有的人說無肉雞米花比原本的雞米花更好吃。但也有不少網友開酸，有的說吃起來像橡膠，也有人說「終於有一樣東西是晚上不會賣光的」、「說不定含有的肉還比原本的雞米花多咧！」、「還真令人興奮啊……」，「製作過程沒有任何東西受苦我就不想吃了啦！爛透了肯德基！」更有人毫不給面子的說，何必為了拍1%的素食者馬屁做出這種產品。

肯德基 素食者

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