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日本養樂多新品號稱「助眠抗壓」超夯 黃牛加價賣照樣搶購一空
「養樂多」是為人熟知，人氣長年居高不下的乳酸飲料。近來養樂多公司在日本推出新產品「養樂多1000（Yakult1000）」，標榜有緩解壓力、提升睡眠品質的功效，結果意外引起搶購熱潮，還出現黃牛轉賣的狀況。
根據日本媒體「ねとらぼ」報導，「養樂多1000」是在2021年4月開始發售的新產品。上市之後頗受消費者好評，買氣逐漸升溫下，越來越多的店家開始出現缺貨的現象。最近就連養樂多公司的官方網站，都因為短期內有太多人訂購的關係，而在6日發出公告，表示得暫時停止網路銷售。
養樂多官網指出，「養樂多1000」飲料內含有高達1000億個「乳酸菌代田株」，除了能夠降低唾液中的皮質醇濃度，減低壓力之外，還能增加熟睡時間與品質，改善起床時的睏意等等。當然，還少不了乳酸飲料本來就有的改善腸胃環境功能。
而引起搶購熱潮的養樂多1000，也成為黃牛覬覦的對象。例如原先價格才910日幣（相當於新台幣206元）的養樂多1000七瓶套裝組，就有賣家以1300（相當於新台幣288元）成功轉賣。然而，像養樂多這種乳製品，如果不適當冷藏，可能對品質造成影響，因此養樂多官方已經做出聲明，要消費者不要購買來路不明的產品，以免花到比市價還高的金額，健康療效卻大打折扣。
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