日本養樂多新品號稱「助眠抗壓」超夯 黃牛加價賣照樣搶購一空

對一個愛美的年輕女孩來說，失去牙齒無疑是一大打擊，在英國就有一名年輕媽媽，在24歲時意外失去兩顆門牙，卻又因為懷孕耽誤後續治療，導致她一直深陷容貌焦慮，不願讓任何親友看到自己沒有戴假牙的狀況，直至今年她才漸漸走出陰霾，在社群上分享自己戴假牙後的生活點滴，盼鼓勵更多與她與有類似遭遇的年輕人找回自信。

2022-06-09 18:11