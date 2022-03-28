日本超市商品包裝被震壞 神級文案「挺過地震的強者」網搶購
日本在3月16日發生地震，其中宮城縣與福島縣測到震度6級，但所幸沒有造成海嘯等狀況，因此災情並未擴大。有商家藉此機會，以幽默的方式推銷產品，意外造成熱銷。
根據日本媒體「Jタウンネット」報導，日本twitter網友「shikishinobu」最近分享，表示他近日在福島縣「國見休息站」裡頭的農產超市，看到店家特別將曾在地震中摔過，外觀有些破損，但內容物良好的商品陳列在一區特賣。店家稱它們是「挺過震度6強考驗沒輸」的佼佼者，因此雖然包裝略為變形，也沒有打折販售。
さすが震度6強を乗り越えた奴らだ。面構えが違う。 pic.twitter.com/uFelpemlGy— 四季しのぶ💙💛赤べこ県民 (@shikishinobu) March 20, 2022
店家表示，由於過去就曾發生過類似規模的大地震，因此店內有做一點防震設備。這次的地震造成大約十分之一的商品受損，大致上是點心等包裝的輕傷而已。顧客們對這些「挺過地震」的商品也非常感興趣，推出以來已經賣掉8成左右，讓店家十分感激。
網友們也都回應「居然想到這招沒降價賣」、「這些商品真的是強者，買了啦」、「毅力十足感覺能帶來好運」、「應考生超需要」、「感覺要是吃下去，就能在大地震中存活下來」、「那些因為包裝損傷一點點就在嫌的別來搶，這些我全都要了」、「還敢嫌的那種人就叫他回家吃自己就好了」、「店員們很會喔」。
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