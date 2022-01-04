快訊

新北新莊偵查隊長酒駕遭攔 警分局長震怒拔牌記過撤職

台積電勁揚逾2.5% 台股早盤一度漲逾200點、再寫新高

日本大阪機場拍到「天空之路」逾12萬網友為之傾倒：被它迷住了

聯合新聞網 / 綜合報導
作者利用飛機起飛時機體發出的光軌，構成一道「天空之路」。擷自推特
作者利用飛機起飛時機體發出的光軌，構成一道「天空之路」。擷自推特

一名日本女性攝影師近日在日本大阪國際機場拍攝到一張照片，只見在藍色夜空中劃出了一條剛開始筆直、隨後彎曲的道路，形成夜晚裡的一道奇景。

一名日本攝影師在推特帳號「@mariii_a73」經常分享她的作品。近日在多張日本風景照中，出現了一張在大阪國際機場攝得的「天空之路」，只見在半空中劃出一條螢光藍的空中軌道，一開始筆直而上，隨後便開始向左彎曲，形成十分奇幻的畫面。

該幀奇景照片曝光後，日本媒體《Sora News 24》報導，目前已有逾12萬7千名網友按讚，也有近2萬次的分享紀錄。《Sora News 24》以「日本網友被照片迷住了，這條路似乎是直通天空的」為標題，帶大家仔細觀賞這幀照片。報導形容，一般來說，大家認為的道路都是鋪在地上，但照片中的這條道路卻是直達天際，似乎不受物理定律的約束。

「你知道嗎？與其往前走，如果每個人都覺得很酷，我就直接上去，而且這不像是一座山丘或任何物體突然形成垂直陡峭地改變了海拔的樣子」。

攝影師@mariii_a73實際上是使用超慢的快門速度曝光在飛機起飛時攝得的飛機軌跡，她成功地將機體外部標記的光線變成了一道美麗的天空之路，形成了圖像裡的實線。對許多日本航空攝影迷而言，通常會將藍色燈光的跑道照明識別作為發揮的一部分，但@mariii_a73卻用起飛後的軌跡構成一道奇景，令網友十分驚嘆。

《Sora News 24》並報導，mariii_a73擅長用構圖和顏色來表現攝影作品，諸如像翻倒的日本城市夜景，及京都寺廟樓梯上捕捉到的女子身影也是如此。報導稱，「雖然事實證明並沒有真正的直通天空的道路，但@mariii_a73 透過她的攝影，將我們帶到一個神奇的地方。」

日本

延伸閱讀

日本天空驚現「這幕奇景」網見結界興奮喊：領域展開！

印加古道／「天空之城」馬丘比丘是舉世聞名世界新七大奇蹟之一

韓版陳樹菊！一生賣紫菜包飯 92歲嬤捐1500萬畢生積蓄

疫情帶動餐飲外送業成長 害日本減塑努力破功

相關新聞

日本大阪機場拍到「天空之路」逾12萬網友為之傾倒：被它迷住了

一名日本女性攝影師近日在日本大阪國際機場拍攝到一張照片，只見在藍色夜空中劃出了一條剛開始筆直、隨後彎曲的道路，形成夜晚裡的一道奇景。

在你動手打老婆之前？哥倫比亞「家暴男熱線」的社會實驗

「如果有人傾聽的話，『家暴男』們是否就可以不要變成家暴男？」籠罩世界的COVD-19疫情兩年至今已造成全球2億8,000萬人感染、540萬人喪命，但在一波接一波的封城封鎖中，人類社會原本種種的黑暗陰影——例如親密伴侶之間的「家暴問題」——也隨著這場世紀大疫而劇烈翻倍。鑑此，在南美大國哥倫比亞的首都波哥大，一群新生代的社會工作者也與政府緊急合作，針對疫情期間直接飆升的家暴犯罪，啟動了一項頗受熱議的社會實驗：他們成立了一個專業的諮詢熱線，但服務的卻是僅限男性的「家暴男」救援，希望能在情緒危機爆炸成暴力行為之前，阻止下一場親密暴力的悲劇？

疫情帶動餐飲外送業成長 害日本減塑努力破功

新冠肺炎疫情爆提升日本消費者對餐飲外送的需求，進而提振日本對塑膠餐盒和防飛沫薄膜的需求，可能導致全年塑膠製品的產量三年來...

從天而降的數萬隻死鳥：以色列禽流感「候鳥大暴斃」的人類添亂手？

「瘟疫一直都在...不是會不會發生、而是什麼時候來。」全球疫苗政策進展最果斷的國家——以色列——目前正因Omicron變異株的全境擴散，境內正爆發著COVID-19疫情的第四波感染。但在人類忙著篩檢、隔離、施打疫苗第4劑的同時，在以色列北部的加利利海地區的養雞業與野生候鳥群，過去兩個月來正爆發著極為嚴重的大規模禽流感，儘管這波以H5N1病毒為主的大瘟疫，目前暫時沒有衝擊人類的直接威脅性，但短短幾周內超過60萬隻蛋雞、與至少1萬隻過境避冬的歐亞灰鶴，卻都因防疫撲殺或染疫倒斃而集體喪命，嚴重狀況不僅被官方稱為「以色列現代史上最嚴重的生態災難」，病毒的暴走擴散更可能與「人類之手」直接相關。

韓版陳樹菊！一生賣紫菜包飯 92歲嬤捐1500萬畢生積蓄

我國台東「愛心菜販」陳樹菊女士一生賣菜省吃儉用，共捐出數千萬巨款幫助弱勢，善舉受到國內外褒揚。南韓近日也出現一名和陳樹菊...

神學士高調宣傳禁酒 3000公升全倒進喀布爾運河

在阿富汗塔利班（或譯神學士）新政府打擊酒類銷售之際，阿國情報機關今天宣布，一組情治幹員將查獲的大約3000公升酒精飲料倒入首都喀布爾一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。