南韓Q1出口額緊追日本 今年有望躋身前五大

韓媒BusinessKorea引據一項報告說，以美元計價，今年第1季南韓的出口額幾乎追趕上日本，這是南韓汽車、機械和其他關鍵產品出口持續強勁成長，及2024年半導體出口溫和復甦的結果。

報導指出，隨著半導體出口加速，南韓今年可望達成7,000億美元的年度出口目標，並且首度超越日本，躋身全球前五大出口國。

產業消息人士說，第1季南韓的出口額為1,637億美元，日本同期出口額1,683億美元，兩國的出口差距已縮小至3%以內，為歷來最少。之前兩國出口額最小差距出現在2022年，當時南韓出口額為6,836億美元，是日本7,469億美元的91.5%。

有些分析師說，今年南韓半導體、汽車、機械、石化、鋼鐵等關鍵產品的出口可望強勁成長，將首次超越重度依賴汽車出口的日本，成為世界第五大出口國。