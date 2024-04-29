本周開盤前 五件國際事不可不知

微軟和Alphabet優於預期的財報帶動美股上周五（26日）加速上漲，標普500指數創今年來最佳單周表現，幾乎完全收復前一周失地。本周就看「科技七雄」壓軸公布財報的蘋果公司和亞馬遜能否再掀一波AI狂潮。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際和兩岸要聞：

美科技股強彈收復失土 本周聚焦蘋果、亞馬遜財報

儘管Fed關注的通膨指數偏高，那斯達克綜合指數上周五仍然大漲2%；標普500指數收高在5,100點左右。一周下來，標普和那指各漲2.7%和4.2%。

拜科技巨人承諾將大舉投資AI領域所賜，半導體股在輝達領軍之下大舉反攻。費城半導體指數上周五大漲2.6%，輝達大漲6.2%，台積電ADR也上漲1.3%，較台北交易溢價15.3%。一周下來，費半和台積電ADR也分別上漲10%和8.3%，幾乎快扳回前一周頹勢。不過英特爾上周五因展望不佳重挫9.2%。

Alphabet上周五大漲10%，微軟漲1.8%，科技七雄一周內市值大增6,540億美元，創下去年11月以來最大單周漲勢。

本周亞馬遜和蘋果將公布財報。從Meta和英特爾因展望不佳遭到投資人重懲來看，投資人對不如預期的業績毫不寬待，這反映股價已偏高的現實。

又沒公布財報 Nvidia上周為何大漲15%？

輝達大漲15%，市值增加將近2,900億美元，創下5月來最佳單周表現。

這全拜三大科技巨人上周承諾將大舉投資AI領域所賜。這些資金花在最多的去處，無疑就是當今擁有當最強AI晶片的輝達。

Meta今年投入AI計畫的資金將高達400億美元，Alphabet公布第1季投入的資本支出為120億美元，較去年同期增加一倍；財務長波蕾特（Ruth Porat）表示，每一季資本支出約在或高於此水準，算算今年資本支出起碼480億美元。

微軟第1季資本支出為140億美元，較去年同期大增79%，且表示這方面支出還會繼續增加。據分析師估計，微軟今年資本支出應該會超過400億美元。

日圓兌美元跌破158後 今早盤回升0.3%

日圓兌美元今天早盤回升0.3%至157.87日圓，匯率上周五貶破158日圓價位，刷新34年低點，一周下來重貶1.7%，主因是日本銀行（央行）在宣布維持基準利率不動後，並未暗示將支撐日圓，稍晚美國通膨數據也未顯示放緩跡象，增強對美聯準會（Fed）將延後開始降息的預期，進一步支撐美元。

美通膨高掛 Fed 鷹聲再起 利率決策周四明朗

隨著美國最新數據顯示通膨率居高不下，聯準會（Fed）主席鮑爾預料將在本周宣布利率決策時，態度轉向「鷹派」，暗示決策官員目前預估的今年降息幅度「縮小」，甚至可能暗示完全不降息，或是不排除升息。

Fed預定美東時間4月30日-5月1日召開利率決策會議，並於美東時間1日下午2時（台灣時間2日凌晨2時）宣布決策，預料將維持基準利率區間於5.25%-5.5%不變。芝加哥商業交易所（CME）的FedWatch工具顯示，市場預期Fed本周按兵不動的機率為97.6%。

但基於3月通膨率再度高於預期，鮑爾的立場可能轉向「鷹派」。彭博資訊經濟學者預期，鮑爾至少將表示，決策官員現在預期的今年降息幅度將「較小」，或暗示不會降息，甚至可能表示不排除升息。

馬斯克先前延後印度之行 卻突然訪問中國

馬斯克延後印度之行一周後的周日，昨天卻在中國突然訪問中國大陸。央視報導，美國特斯拉公司首席執行官馬斯克（Elon Musk）在28日抵達北京，並與大陸國務院總理李強會面。據了解，馬斯克應中國貿促會邀請而來，中國貿促會會長任鴻斌28日也會見馬斯克。

https://twitter.com/elonmusk/status/1784575094679011401

特斯拉正努力讓FSD系統獲得新市場的批准。此前，中國禁止特斯拉汽車進入軍隊營區和家屬院，因擔心內置相像收集敏感數據。

馬斯克在特斯拉4月23日的財報電話會議上談到FSD時說，「我們計畫在得到監管機構的批准後，將它成為一個受到規範的自動駕駛系統，包括中國在內」。