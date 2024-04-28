下檔有撐、上檔有夢 全球股市仍有高點可期

雖然全球經濟及政經局勢仍有不確定因素，但法人上調全球企業獲利，預期有助於股市持續多頭走勢。人工智慧（AI）的應用擴大，將嘉惠醫療保健、金融和通訊服務等產業。

瑞士百達資產管理指出，儘管全球經濟和流動性環境並不樂觀，但已出現改善的跡象，因此將今年全球企業獲利預估成長率從7.2%上調至8.1%。美國及日本等股市變得較昂貴，但還不致於形成泡沫。就產業來看，看好資訊科技及通訊服務類股，不看好地產股。

施羅德投資團隊表示，全球經濟基本面仍展現強大韌性，且主要國家企業獲利仍強勁成長，因此股市具獲利支撐。尤其去年以來領漲大盤的科技七雄，多數本益比不僅低於五年平均，更遠低於科技泡沫時期。在下檔有撐、上檔有夢的情況下，股市仍有高點可期。

貝萊德指出，股市承壓，美國聯準會（Fed）降息機會降低，因此科技股要達到獲利預期的門檻提高，獲利必須夠高，才能持續支撐市場的樂觀情緒，其他產業也需要證明復甦的能力。

目前貝萊德仍加碼美股，但如果通膨仍高且企業獲利不佳，則可能重新評估。貝萊德看好AI應用擴大，尤其醫療保健、金融和通訊服務等產業，可望透過AI應用大幅提升生產力。

不過，施羅德總經團隊提醒，要注意四大風險，也就是消費強勁拉高通膨、美國大選後政策退場、地緣政治緊張推升油價、高利率過久造成經濟硬著陸。