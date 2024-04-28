除了美國限期「不賣就禁」外 這些國家禁用、部分限制TikTok

美國參議院本周通過《TikTok剝離法案》，要求中國母公司字節跳動在限期九個月內將短影音平台TikTok的在美業務出售給美國公司，否則TikTok將面臨在美國被禁的命運。美國要求TikTok「分家」的理由是：字節跳動受到中國政府影響，因此可能將美國公民的敏感數據交給中國當局。字節跳動予以否認，但在美國參議院周三以壓倒性票數通過法案後並由總統簽署後，該法已經生效。

而歐洲圍繞TikTok的討論重點則相當不同。歐盟當局認為，TikTok容易使人成癮，尤其是年輕用戶，而且還可能以其他方式影響心理健康。作為回應，TikTok在歐盟暫停了應用程序TikTok Lite的打賞功能，該功能用實體商品的優惠券來獎勵觀看影片的用戶。

封禁TikTok的國家

中國鄰國印度是最早限制TikTok和其他中國應用程序的國家之一。中印在喜馬拉雅山共同邊界發生軍事衝突期間，印度禁止了TikTok等59款中國應用程序，並在2020年以保護民眾數據安全為由發出永久禁令。

塔利班重新奪取政權約一年後，於2022年在阿富汗禁用了TikTok，其主要考量則是道德因素。TikTok在伊朗也無法使用。據來自伊朗的消息稱，TikTok阻擋了伊朗的IP地址。事實上，伊朗的毛拉政權封鎖了幾乎所有主要社交媒體平台，如YouTube、X、Instagram、WhatsApp、臉書、Telegram和TikTok。

吉爾吉斯斯坦、烏茲別克斯坦、尼泊爾和索馬裡政府也出於類似原因禁止使用該應用程序。

哪些國家「部分禁止」TikTok？

幾乎所有限制使用TikTok的政府都表示是為了保護本國人民免受負面影響，包括數據濫用，疑似虛假信息或 「敵對宣傳」，以及道德和心理上的不利影響。

並非所有國家都直接全面禁止使用TikTok。巴基斯坦就曾多次因不當內容暫時封鎖TikTok。

多數情況下，在運營商調整內容過濾器以阻止相關內容後，該應用又被解封。例如，在俄羅斯，針對烏克蘭侵略戰爭傳播與克林姆林宮不同觀點的內容。

在中國則無法使用這個「抖音海外版」應用，用戶只能下載中國版抖音。

還有一些其他國家曾暫時封禁TikTok，包括阿塞拜疆在2020年與亞美尼亞就納戈爾諾-卡拉巴赫地區（Bergkarabach）爆發沖突時，以及塞內加爾在2023年反對派政治家奧斯曼·松科（Ousmane Sonko）被捕後。

政府機構限制使用TikTok

迄今有16個國家禁止或限制在政府公務手機上使用或安裝TikTok，其中多數位於歐洲。歐盟三大重要機構歐盟委員會、歐洲理事會和歐洲議會以擔心中國政府可能獲得設備上的數據為由，於2023年2月底禁止員工在工作設備上使用Tiktok。歐洲議會也禁止在私人設備上使用Tiktok，如果該設備上可讀取議會的電郵或者與工作網絡聯網。比利時、愛沙尼亞、拉脫維亞和荷蘭等多個國家也仿效這一規定。

奧地利公務員在工作手機上禁止使用Tiktok。法國除禁止公務員在工作設備上使用Tiktok之外，還同時禁止使用X、Instagram、Netflix和游戲Candy Crush。理由也是安全性的缺乏以及數據保護方面的顧慮。

在美國和加拿大，聯邦政府雇員自2023年初起被禁止在工作設備上安裝 TikTok，多數州也出台了類似規定。

2023年3月，澳大利亞、新西蘭等多國政府指示其員工從工作手機中刪除TikTok。同樣的情況也發生在英國、荷蘭和挪威。在丹麥，TikTok禁令僅適用於國防部雇員，而在拉脫維亞則適用於外交部雇員。

德國考慮監管

在德國，聯邦政府並無原則性的規定禁止在工作手機上使用Tiktok，但政府設備上既未預裝該App，也無法下載。

德國執政黨正在考慮對TikTok進行監管，或禁止在聯邦公務員的手機上使用TikTok。保守的在野黨基民盟甚至呼籲完全封殺該應用程序。

但迄今為止，TikTok在德國尚未受到限制。德國右翼民粹主義政黨選項黨（AfD）利用TikTok吸引年輕選民尤為成功。

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