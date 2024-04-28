今年首家 美共和第一銀行倒閉

費城共和第一銀行（Republic First Bank）因陷財務困境，已遭賓州監管當局關閉並售予同業Fulton Financial，成為今年全美第一家倒閉的銀行，凸顯出去年春季三家區域性銀行倒閉以來，小型銀行仍面臨重重挑戰。

根據美國聯邦存款保險公司（FDIC）26日的聲明，共和第一銀行在紐澤西州、賓州和紐約州的32家分行，27日或29日（周一）將改掛Fulton招牌重新營業。

截至1月底，共和第一銀行擁有大約60億美元資產及40億美元存款，據FDIC估計，接管該銀行將導致存保基金失血6.67億美元。Fulton指出，除存款外，共和第一銀行借貸和其他債務總計約13億美元。

這樁併購交易將使Fulton在費城市場的據點幾乎倍增，兩家銀行合併存款約86億美元。

如同去年春季倒閉的三家區域性銀行，總部在費城的共和第一銀行也遭遇類似難關：利率大幅升高導致未實現的貸款與證券損失。2023年3月至5月，矽谷銀行（SVB）、Signature銀行、第一共和銀行（First Republic）相繼倒閉，皆因持有債券的票面價值隨利率躍升而蒙受損失，加上大部分存款未納保，嚇得存戶迅速抽腿。

去年三家區域性銀行倒閉後，監管當局原擬接管共和第一銀行，但因該行宣稱已和投資人達成增資協議而作罷；不料那樁交易在今年3月破裂，導致該行被接管、出售。

與去年有別的是，共和第一銀行規模小得多，去年倒閉的三家銀行資產規模約1,000億至2,000億美元。此外，因為已有買家，政府就無須傷神該不該擔保超出FDIC存保額度的存款。事隔一年，存款戶已有充裕的準備時間，不像去年那樣猝不及防。

相對而言，這回出售共和第一銀行的交易按部就班進行，也避免假如失序倒閉可能引發的信心危機。

不過，美國區域性銀行至今搖搖欲墜。過去兩年來利率走高，迫使這些銀行支付更高利息給存款戶，侵蝕獲利。比起摩根大通和其他大型銀行，這些中小型銀行更難吸收隨監管規定趨嚴和技術升級增加的成本。有些銀行在辦公大樓等商業不動產貸款曝險甚高，也可能受商辦價值大跌拖累。