AI帶旺財報！Alphabet晉身2兆美元俱樂部 華爾街普遍看多Alphabet

人工智慧（AI）需求加持下，Google母公司字母（Alphabet）的財報成績亮眼，激勵該公司26日收盤市值突破2兆美元大關，為歷來首見，也是第四家締造此一紀錄的美國企業。

彭博資訊報導，Alphabet 26日大漲10%，收每股171.95美元，為2015年7月來的單日最劇烈漲幅。這讓該公司市值衝高近2,000億美元，創美股史上的最大單日增幅之一，市值更隨之登上2.15兆美元。Alphabet股價今年來攀升23%，表現遠優於那斯達克100指數的上漲5.3%。

Alphabet上季營收超越市場預期，主要是雲端運算部門在AI成長帶動下，表現強勁。該公司並宣布將發放股息，並實施700億美元的庫藏股回購，也讓投資人備感振奮。

Alphabet市值曾兩度在美股盤中衝破2兆美元，一次是在2021年，另一次在本月稍早。不過本次是該公司的收盤市值首次跨越此一關卡。這讓Alphabet正式成為2兆美元市值俱樂部的成員，只有蘋果、微軟、阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco）、輝達（Nvidia）的公司市值跨越此一門檻。與此同時，亞馬遜市值也逐步進逼2兆美元。

Phoenix金融服務公司的首席市場分析師考夫曼說，Alphabet的管理極度優異，自由現金流令人驚嘆，並有龐大的研發預算，儘管沒人知道，該公司是否會有最佳的AI產品，但很難出手做空。

Alphabet通往2兆美元之路有些顛簸。先前該公司的AI產品遭到批評，導致股價上下波動，而且儘管Alphabet多年來在AI領域投入巨資，在本次財報發布前，部分投資人仍質疑該公司能否與OpenAI等競爭。

華爾街普遍看多Alphabet，彭博追蹤的分析師中，近85%建議買進該公司股票。外界估計Alphabet的盈餘和營收，到2026年為止，每年都將有兩位數成長。與此同時，Alphabet股價看來仍算便宜，該公司交易價格約為預估本益比的23.5倍，是科技七雄中本益比最低的業者之一。