日圓貶破158刷新34年低點 日銀未表態支撐、美元又強硬

日圓兌美元匯率26日貶破158日圓價位，刷新34年低點，主因是日本銀行（央行）在宣布維持基準利率不動後，並未暗示將支撐日圓，稍晚美國發布的通膨數據也未顯示放緩跡象，增強了對美國聯準會（Fed）將延後開始降息的預期，進一步支撐美元。

彭博資訊報導，日圓兌美元匯率26日收盤報158.33日圓，盤中重貶1.8%至158.44日圓，寫下34年新低，尤其在紐約時段尾盤加速下跌。日銀當天稍早宣布維持基準利率不變，總裁植田和男隨後記者會也幾乎未發表支持日圓的言論，日圓便展開貶值走勢。

不過，日圓貶勢在美國稍晚公布重要通膨指標後又進一步擴大。美國26日公布的3月個人消費支出（PCE）平減指數，月增0.3%，年增2.7%。雖然大致符合市場預期，但也強化了市場對Fed將延後降息時機的推測。

芝加哥商業交易所（CME）的FedWatch工具顯示，在通膨數據公布後，市場預期Fed將在9月降息的可能性為58%，低於一周前的68%；12月降息的機率超過80%。

蒙特婁銀行首席經濟學家波特表示：「雖然26日的通膨數據結果並不如預期的那麼火熱，但嚴峻的現實是，自今年初來，這項Fed青睞的通膨指標短期趨勢一直呈現穩定上揚。」

他還說，雖然0.3%的月增幅讓市場鬆了口氣，但這也追平了疫情之前十年內的最高增幅，「這很難讓Fed有信心認為通膨正在緩解。」

市場接下來將關注Fed於4月30日至5月1日舉行的決策會議。鑒於經濟數據持續優於預期，市場認為Fed將在此次會議上採取鷹派立場，這將會使美元繼續走強。