很少會員知道！揭好市多試吃品5大秘密 樣品商曝「最划算嚐鮮時機」

美式連鎖賣場好市多不僅販賣商品多元，還提供食物試吃服務，讓消費者購買前確認是否符合口味。日前食品網站《mashed》整理關於國外好市多試吃品不為人知的5個秘密，揭露試吃品背後的商業模式與行銷手法。

一、國外好市多負責提供試吃的人員，並非好市多正式員工

這群提供試吃服務的人員不是好市多員工，他們受雇於CDS公司（Club Demonstration Services，中文譯名德盟全球凱展）。主要業務是針對消費者發送試吃品，並進一步解說和推銷，以提升消費者對商品的認識與吸引力，進而下手購買。

因此當消費者進店不小心迷路，或要尋找特定商品，隨機攔下旁邊的試吃人員可能得不到答案， 也因為好市多時常改變店內佈置，使得這些人無法記住商品排列位置，所以碰上相關問題時，請找好市多全職員工協助。

二、決定提供哪些食品要試吃，不是好市多是CDS

不少商家都會請求CDS，希望將自家商品展示出來並做為試吃品，好市多甚至也會向CDS推銷自家產品，但這種狀況較罕見。

消費者偶爾會拿到味道不好或賣相看起來很差的試吃品，這背後有兩種情況，第一是好市多銷售新品遇上困難，需要為倉庫的新品騰空間；第二是某些商品還沒被多數消費者注意，CDS希望消費者認識，因此提供樣品試吃，「雖然免費試吃是好的，但他們（業者）目的是為了促進銷售，而不是為讓顧客享受而挑選 （這些食品）」。

賣場上會有哪些試吃樣品，是CDS是決定的，而不是好市多。圖／新華社資料照

三、試吃品想吃多少就拿多少

若吃完第一口免費樣品覺得好吃，有些消費者會因為害羞不敢再繼續拿樣品，但這種顧慮沒必要，試吃員不會介意反而喜歡看到某些商品受歡迎的樣子。

重點是消費者索取試吃品需有禮貌及秩序，舉例來說，不要端起整盤試吃食物猛嗑，一次僅拿一兩個品嘗；或者別在原地依依不捨逗留，讓試吃員無法和其他民眾互動。另外，想拿多一點樣品也要確保人員足夠供應，別讓其他人沒機會嘗試。

四、免費試吃服務讓好市多賺了很多錢

試吃服務不僅能提高消費者滿意度，還能增加對賣場的忠誠黏著度。例如一個人試吃餅乾後徹底愛上，他購買一箱後就有機會一直在好市多回購。別間連鎖雜貨超市曾統計，試吃服務可以將銷售額提高2000%，因此消費者試吃多搶2個披薩捲，對好市多利潤也不會造成影響。

值得注意的是，消費者之所以能擁有無限免費試吃服務，是因為有繳年費取得會員資格，才得以入場，因此換個角度想，所謂免費試吃也沒那麼「免費」。

顧客需要繳年費才能成為好市多會員。圖／美聯社資料照

五、想體驗最佳試吃服務，可能下午去較好

許多家庭會選周末去好市多採買物品，因此假日會有最多的試吃品服務，但試吃種類多，隨之而來人潮也很多，若要選在這種客流量高峰期到好市多，不僅逛街會很頭疼，可能還因為試吃要排隊很久，而失去整體購物樂趣。

如果非得要周末去好市多，建議早點去，一名Reddit網友表示，好市多周六比周日還少人。至於如果選平日去好市多，人潮可能少一點，但試吃服務也比較少。

一名好市多樣品供應商曾透露，消費者想吃多少試吃品，取決於造訪好市多的時間，並稱下午1點至2點來試吃最划算。