恐踩地緣政治雷區 TikTok被迫「分家」 誰能接盤？一文回顧TikTok歷史

（德國之聲中文網）TikTok面臨出售命運：它是全球最成功的社媒平台之一，在 140個國家擁有10億用戶，在美業務利潤豐厚。

對於有野心又有資金的買家而已，這聽起來是一筆不錯的交易。但TikTok不僅是普通的短影音分享應用，還是一種改變社交媒體和人與人交流方式的現象。

美國對國家安全的擔憂已增加了事情的難度，再加上對中國的保護主義態度以及不滿情緒，美國國會正迅速採取行動迫使該公司做出決定。

美國國會控制了局面？

美國政府如今不僅將TikTok視為一個娛樂平台，它還是一個也可用於宣傳的新聞和訊息平台。美國一直對傳統媒體如廣播或有線電視台的外國所有權施加限制；對決策者而言，對 TikTok 的限制是21世紀的必然結果。

24日，美國總統拜登簽署了一項旨在強制TikTok 改變所有權的法案，此前美國參議院以壓倒性多出通過了該法案。TikTok可能正在等待能拯救其美國業務的騎士。但可供選擇的買家並不多，而馬斯克（Elon Musk）已經忙於改造社媒平台X（前身為推特）。他們還能求助於誰？如果TikTok無法出售，1.7億美國用戶又將何去何從？

60秒回顧TikTok歷史

這並不是TikTok第一次可能被出售。早在2020年，時任美國總統川普就曾試圖通過行政命令迫使中國母公司字節跳動將TikTok出售給美國買家。

TikTok與甲骨文公司（Oracle）原本已接近達成協議，但最終並未成功，試圖阻止TikTok進入應用商店的努力也以失敗告終。自此之後，TikTok開始不遺餘力地從 字節跳動服務器上刪除美國用戶的數據，並將所有訊息轉移到美國服務器上，此舉被稱為「德克薩斯計劃」。理論上，此舉應能防止數據受到中國的監控。

許多專家在研究了所有證據後，對是否存在真正的安全威脅表示懷疑。儘管如此，許多美國政客和政府情報與安全機構似乎仍不滿意，還想更上一層樓。

誰會想收購TikTok？

有鑑於此，無論是全面收購TikTok或僅買下美國業務，都不會是一筆普通的商業交易。這將是一個地緣政治雷區。字節跳動是否仍然是在背後發號施令的大股東？誰來運營和更新其強大的算法？

亞特蘭大佐治亞理工學院網絡安全專家穆勒（Milton Mueller）認為，出售「理論上是可行的，但實際上極為復雜且不太可能」。他補充說：「中國政府可能不會允許這種情況發生，而且出售一個全球互聯社交媒體服務的一部分到底意味著什麼，以及能夠獲得什麼利益都不清楚。」

字節跳動似乎已經做好了打官司的准備。中國政府則一直保持克制。但他們可能會試圖通過對該應用背後的技術實施出口禁令來阻止出售。如果沒有其算法，TikTok 的吸引力將會大打折扣。

除此之外，很難對像應用程序這樣自由流動的東西設置邊界和阻止訪問。應用商店必須阻止所有新的下載，並阻止已經擁有該應用的用戶進行更新。

此外，美國限期TikTok「分家」的時間很緊迫。穆勒近期曾與TikTok相關人員交談，他們表示，從技術或運營角度看，在如此短的時間內不可能完成剝離工作。他們將有六個月的時間，「而從另一家中國公司剝離 Grindr 則需要一年的時間，」他說。

龐大的項目

挑戰層層疊加。美國的任何禁令都肯定會引發對憲法第一修正案的挑戰。穆勒指出：「言論自由受限的將是美國用戶，而不是外國人或中國政府。」

其次價格。一些分析師認為，儘管 TikTok 在美國遭遇種種困難，其業務仍有可能以超過500億美元價格出售。只有蘋果、亞馬遜、谷歌、Meta、微軟或 Netflix等少數幾家公司有能力花費這麼多資金。上述部分公司因擁有過多重要技術，可能成為反壟斷官員的關注對象。

或者，TikTok可以全部或部分分拆為獨立上市公司。美國國私募股權巨頭也可能介入。

在美國眾議院3月的投票後，美國前財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）表示，他正在努力組建一個投資者團隊來收購該公司，但沒有公布任何細節。諷刺的是，姆努欽四年前還是川普的內閣成員時，也參與了推動出售TikTok。

無關應用程序本身

穆勒表示，最終這與良好業務或國家安全都無關。「它是更廣泛的美中力量競爭中的一個棋子，也是出於象徵性的原因而被利用。」

「將商業社交應用程序等同於間諜活動，並稱TikTok的新加坡首席執行官是中國共產黨的代理人，這顯然是不准確的」，但這個說法對共和黨人和民主黨人都很有吸引力，「他們認為美國正在與中國競爭，以保持美國的霸權地位」。

強制出售所有權也會開創一個危險的先例，其他國家的政府可能會利用這個先例來對付美國的社交媒體公司。

穆勒預計，這種數字保護主義最終會導致「社交媒體市場的競爭和創新減少」。下一個國家安全威脅總會出現。也許是中國制造的電動汽車或電池系統？報復可能永無止境。

有人對收購感興趣嗎？

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