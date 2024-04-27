對中晶片禁令 美要盟友再收緊

英國金融時報廿五日報導，美國希望聯手荷蘭、日本與南韓（下稱韓），一起對中國大陸施加更嚴格的晶片科技和設備出口，以應對華為研發先進半導體進展帶來的挑戰。

該報引述五名知情人士報導，華府盼日韓荷都能善用既有出口管制，包含禁止其工程師替中國先進半導體廠維修晶片製造設備。但也有美國聯邦官員認為，應放些工程師在中國企業，以利監控發展。

拜登政府前年對特定先進晶片流入中國祭出禁令，包含禁止美企與美國人為中國先進晶片的製造提供支援或服務；但美國盟友沒採取這麼嚴格的限制。

華府希望盟友採更嚴格手段使中國無法規避美國禁令，也希望日韓荷能跟進美國禁令標準，使中方更難取得來自第三國的半導體商品或服務。

日荷政府未回應該報導。南韓聲稱，不清楚美國有要求強化出口管制。

日本去年對廿三種晶片製造工具實施禁令，限制程度遠超美國，但執法上缺乏透明度，無法確認落實有多嚴格；歐盟則表明，不願限制歐洲公民在中國工作，人才流動是個人自由。

華為去年八月底發表Mate 60 Pro手機後，中芯為這款手機提供的七奈米晶片。四月發表首款人工智慧（ＡＩ）手提電腦MateBook X Pro，則搭載英特爾ＡＩ晶片Core Ultra 9處理器，在在被視為突破美國封鎖。