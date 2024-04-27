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AI 助攻 微軟、字母財報驚喜

經濟日報／ 本報綜合報導
Google母公司Alphabet在2024年第1季的營收與獲利，均優於市場預期。 （路透）
Google母公司Alphabet在2024年第1季的營收與獲利，均優於市場預期。 （路透）

受惠於人工智慧（AI）與雲端需求暢旺，微軟與Google母公司字母（Alphabet）上季獲利與營收都優於華爾街預期，彷若宣告AI投資帶來回報，微軟股價26日早盤漲逾2%，Alphabet飆漲11%。

這兩家科技巨擘資本支出看增，將帶動AI伺服器代工廠廣達（2382）、緯創、緯穎、英業達等營運喊衝，台廠Google Cloud代理商伊雲谷也將雨露均霑。

微軟在止於3月31日的年度第3季（上季）淨利年比成長20%至219.4億美元，每股盈餘2.94美元，營收年增17%到619億美元，都高於分析師預估。

上季Azure雲端運算平台營收成長31%，AI的貢獻也提高至約7個百分點。上季資本支出增至140億美元，比市場預估多了近10億美元，且可能持續提高。微軟預告資本支出看增，雲端需求成長，緯穎等協力代工廠營運也將同步看旺。

上季智慧雲端部門（包括Azure公共雲、Windows Server、Nuance和GitHub）營收年增21%，生產力與業務流程部門（包含Office辦公自動化軟體、LinkedIn、Dynamics客戶關係管理軟體）營收成長約12%，更多個人運算部門（包含Windows、Surface裝置、遊戲和搜索）增長約18%，全都超乎預期。財務長胡德表示，個人電腦（PC）需求「略優於預期」。

Alphabet第1季淨利年增57%至236.6億美元，營收成長15%至805.4億美元，都優於預期。執行長皮伽說，上季財報代表「搜尋、YouTube、雲端的強勁表現」，且Gemini大型語言模型的進展順利。

除了廣告營收年增13%至616.6億美元，Google Cloud更是亮點，營收成長28%到95.7億美元，營業利益爆增三倍多至9億美元。伊雲谷也可望雨露均霑。

Alphabet上季資本支出年比激增91%至150億美元，財務長波蕾特預期今年底前會再增加。Alphabet也跟進Meta，宣布歷來首度派發股利0.2美元，並將實施規模700億美元的庫藏股，且董事會表示，「未來有意每季都發放股利」。

另一方面，亞馬遜雲端運算部門（AWS）表示，將在美國印第安納州投資110億美元建造資料中心，是該州最大的資本投資，預料將嘉惠主力伺服器供應商鴻海。

（編譯季晶晶、黃淑玲、記者林薏茹、蕭君暉）

Alphabet 財務

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