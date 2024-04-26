葉倫：應對大陸生產過剩傾銷 美國不排除任何選項

美國財政部長葉倫今天告訴路透社，美國經濟成長很可能比遜於預期的第一季經濟產出數據暗示的力道更強勁。她還說，拜登政府為了回應中國生產過剩的威脅，不排除任何選項。

美國商務部今天公布，美國第一季國內生產毛額（GDP）年化成長率僅1.6%，創接近2年來最低紀錄。但葉倫（Janet Yellen）接受專訪時表示，這是一小群「特殊」因素導致，待更多數據出爐後，上季GDP可能上修，美國通貨膨脹也將緩和至更正常水準。

她說：「美國經濟持續表現非常、非常良好。我最主要聚焦在消費者支出及投資支出的力道，而這兩項與最終需求有關的成分成長速度與去年一致。...換句話說，美國經濟的基礎力道顯示出維持強勁。」

針對美國經濟面臨的一項威脅，也就是正在傷害多國製造業者的中國生產過剩問題，葉倫告訴路透社，美方「不排除」任何應對選項。

她說，儘管中國決策官員已承認，在電動車、太陽能板及其他潔淨能源產品等部分，中國有生產過剩問題，但他們也有必要加以解決。

葉倫透露，上週在國際貨幣基金（IMF）與世界銀行（World Bank）於華府舉行的春季會議場邊，美國和中國進行了會談，當中「密切討論」這項議題。

當葉倫被問到，美國面對大量中國出口貨品預期湧入，是否可能採取新關稅或其他行動來保護美國業者。她回答說，她不排除任何選項作為可能的回應。

葉倫表示，中國的工業生產過剩威脅到美國、歐洲、日本、墨西哥及印度的製造業者存亡，且這個問題無法在「一天或一週內」解決。

她說，「中國有必要認知到這項疑慮，並展開行動加以解決」；但在問題解決前，美國也不希望自身產業被摧毀殆盡，「因此我不會想要排除任何（應對）選項」。