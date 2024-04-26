快訊

網紅七寶媽直播訕笑資源班 侯友宜：對歧視行為無法容忍

媒體大亨插手NCC人事！內定主委劉柏立落馬 綠變卦內幕深

葉倫：應對大陸生產過剩傾銷 美國不排除任何選項

中央社／ 華盛頓25日綜合外電報導
美國財政部部長葉倫。美聯社
美國財政部部長葉倫。美聯社

美國財政部長葉倫今天告訴路透社，美國經濟成長很可能比遜於預期的第一季經濟產出數據暗示的力道更強勁。她還說，拜登政府為了回應中國生產過剩的威脅，不排除任何選項。

美國商務部今天公布，美國第一季國內生產毛額（GDP）年化成長率僅1.6%，創接近2年來最低紀錄。但葉倫（Janet Yellen）接受專訪時表示，這是一小群「特殊」因素導致，待更多數據出爐後，上季GDP可能上修，美國通貨膨脹也將緩和至更正常水準。

她說：「美國經濟持續表現非常、非常良好。我最主要聚焦在消費者支出及投資支出的力道，而這兩項與最終需求有關的成分成長速度與去年一致。...換句話說，美國經濟的基礎力道顯示出維持強勁。」

針對美國經濟面臨的一項威脅，也就是正在傷害多國製造業者的中國生產過剩問題，葉倫告訴路透社，美方「不排除」任何應對選項。

她說，儘管中國決策官員已承認，在電動車、太陽能板及其他潔淨能源產品等部分，中國有生產過剩問題，但他們也有必要加以解決。

葉倫透露，上週在國際貨幣基金（IMF）與世界銀行（World Bank）於華府舉行的春季會議場邊，美國和中國進行了會談，當中「密切討論」這項議題。

當葉倫被問到，美國面對大量中國出口貨品預期湧入，是否可能採取新關稅或其他行動來保護美國業者。她回答說，她不排除任何選項作為可能的回應。

葉倫表示，中國的工業生產過剩威脅到美國、歐洲、日本、墨西哥及印度的製造業者存亡，且這個問題無法在「一天或一週內」解決。

她說，「中國有必要認知到這項疑慮，並展開行動加以解決」；但在問題解決前，美國也不希望自身產業被摧毀殆盡，「因此我不會想要排除任何（應對）選項」。

美國 葉倫

延伸閱讀

葉倫再提中國「產能過剩」：不排除使用任何工具應對

葉倫預告「未來幾天」對伊朗祭出新制裁 加大打擊出口石油能力

葉倫：不排除徵收額外關稅 應對中國產能過剩

美財長葉倫：因應中國產能過剩 不排除任何可能方法

相關新聞

美銀：預期台灣央行今明兩年維持利率不變 新台幣今年底貶到33.1元

美國銀行（BofA）報告指出，預期台灣4月份通膨將降至2%以下，且在經濟復甦的狀況下，台灣央行2024年和2025年都將...

杯弓蛇影？日圓劇烈震盪一度升破155價位 又翻黑重貶0.5％

在市場高度警戒日本干預匯市訊號之際，日圓兌美元匯率26日盤中突然跳升，扭轉先前日本銀行（央行）維持鴿派政策所加劇的貶勢，...

市場關注美企財報和經濟數據 亞股互有漲跌

美國科技巨頭最新公布的財報優於市場預期，減輕投資者對科技股帶動的美股漲勢可能過頭的疑慮，但美國經濟數據疲軟仍拖累美股收低...

葉倫：應對大陸生產過剩傾銷 美國不排除任何選項

美國財政部長葉倫今天告訴路透社，美國經濟成長很可能比遜於預期的第一季經濟產出數據暗示的力道更強勁。她還說，拜登政府為了回...

日本加強管制晶片和量子科技出口 響應美國為首的全球動作

日本政府26日表示，計劃擴大對四項半導體或量子運算相關科技的出口限制，成為世界各國推動管制戰略科技流動的最新舉措。

習近平訪法前…空巴與陸談判大單恐涉百架飛機 結果取決政治氛圍

路透社引述消息人士表示，中國國家主席習近平5月訪問法國之前，空中巴士（Airbus）正與中國就一份潛在的飛機大單進行談判

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。