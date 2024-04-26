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LME銅價睽違兩年再度站上每噸1萬美元 市場預期將出現供應缺口

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
全球製造業活動回升，LME銅價衝破每噸1萬美元關卡。路透
全球製造業活動回升，LME銅價衝破每噸1萬美元關卡。路透

倫敦金屬交易所（LME）銅3個月期貨價周五（26日）衝破每公噸1萬美元，為兩年來首見，因市場預期綠色產業的新一波需求即將到來，將使銅出現供應缺口。

LME銅3個月期貨26日盤中一度衝上每公噸10,028美元，攀抵2022年4月來高點，邁向周線四連紅，今年來漲幅已達17%；上海期貨交易所銅6月期貨同日盤中站上人民幣81,180元的紀錄高位，收盤前漲幅雖然收斂，仍勁漲2.2%收每噸人民幣81,100元（11,192.07美元）。

隨全球製造業活動回升、銅礦供應浮現吃緊跡象，推動銅價近幾個月上漲，帶動倫敦銅價再度攻破五位數關卡。這也鼓舞了貝萊德、托克集團（Trafigura）等多頭的信心，他們說銅價須繼續上漲，才能鼓勵新礦的開發。

交易員對銅的需求成長持樂觀態度，因為未來幾年電動車再生能源和電網大幅擴張，將需要新增數百萬噸的銅供應量，而大型礦區的建設或擴建成本也將攀高。

人民幣 倫敦 再生能源 電動車

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