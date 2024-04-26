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習近平訪法前…空巴與陸談判大單恐涉百架飛機 結果取決政治氛圍

中央社／ 台北26日電
空中巴士（Airbus）。路透
空中巴士（Airbus）。路透

路透社引述消息人士表示，中國國家主席習近平5月訪問法國之前，空中巴士（Airbus）正與中國就一份潛在的飛機大單進行談判。

路透社25日報導，中歐關係緊張之際，習近平下月將進行5年來的首次歐洲之行，消息人士稱貿易將是重要議題。

報導說，中國歷來都會在國是訪問期間發出訂購飛機的訊號，但知情人士表示，這次空巴與中國採購部門的談判料將持續到最後一刻，而且不能保證一定會達成協議。

其中一名消息人士透露，談判可能涉及數百架飛機；另一人則說，談判仍處初步階段。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）去年4月對中國進行國是訪問期間，空巴同意在中國建設第二條裝配線，將空巴在中國的產能提高一倍。

知情人士說，雙方目前在習近平回訪前再次就可能的大規模訂單進行談判，談判的結果一定程度上將取決於政治氛圍。

習近平訪法時間尚未確定，消息人士認為是5月6至7日。

法國 空中巴士 習近平 馬克宏

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