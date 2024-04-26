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日銀既然比誰都鴿 日圓將貶向160 阻貶也將歸於徒勞

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
匯市關注日銀總裁植田和男下午記者會的談話。路透
匯市關注日銀總裁植田和男下午記者會的談話。路透

日本銀行（央行）周五大致維持貨幣政策不變 ，市場視此為鴿派舉止，有策略師認為日圓可能貶值至160日圓，而其他人則指出當地信用利差有可能擴大。許多人認為干預的可能性增加了。

日圓兌美元周五一度貶值0.4%至156.22，最近報155.94。 

野村證券策略師 Yujiro Goto 指出，原本有報導預期日銀會對縮減購買日本公債有所討論，結果聲明非常簡單，表示購債會按照3月會議的決策進行，並無明確更動。

Saxo Capital Markets策略師Charu Chanana認為，日銀再次證明自己可以比華爾街上最鴿派的預期還鴿。他認為日圓兌美元可能會加速推向158-160區間前進。

新加坡渣打銀行亞洲宏觀策略師Nicholas Chia說，日圓一旦逼近157關口，干預風險就會浮現，這也可能是阻礙更多市場參與者追低日圓兌美元的原因之一。

Saxo 則斷言，既無政策協調，又未釋出鷹派政策訊息，日本官方對日圓任何阻貶將歸於徒勞。

Blue Edge Advisors 經理人Calvin Yeoh認為，日銀這次就像是沒料的壽司一樣，日債既無動能，日圓只能任日本以外利率所擺布。

新加坡 日本 華爾街

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