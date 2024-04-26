日央行維持利率不變 日圓再走貶

日本銀行（央行）在召開兩天貨幣政策會議後維持利率不變，並發布通膨率在未來三年停留在接近其2%目標的新預測，示意準備在今年稍晚時調高借貸成本。

一如經濟學家普遍預期，日銀將短期利率目標維持在0%到0.1%區間。

在最新季度預測裡，日銀預計本年度通膨率將達1.9%，2025年也是1.9%，2026年則為2.1%。

日銀在會後聲明放棄了買進與先前同等數量政府債券的說法，並附加補充過去每月購買大約6兆日圓（大約385億美元）的債券。

日銀總裁植田和男稍後會召開記者會，很可能台灣時間下午2時30分開始，以詳細說明決策背後理由、未來利率方向，以及通膨展望。

日圓兌美元匯價周五下挫0.3%到156.04日圓兌1美元，是34年來最低水準，升高市場對於官方可能今天就會出手干預匯市的揣測。

投資人正高度留意日圓可能快速升值。他們擔心日本可能不會確認任何干預措施，過去一些匯價極端反彈的案例都被歸咎於演算法交易。

日圓今年來貶值約9%，是10大工業國裡表現最差的貨幣。決策者一再強調，不會容忍貶得太快且太深。根據財務省主管外匯事務的副大臣神田真人，157.6日圓兌1美元是關注重點。