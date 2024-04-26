韓產業部長警告 美國電動車補貼計畫面臨「崩潰」風險

南韓產業通商資源部長安德根警告，由於中國大陸掌控電池陽極用石墨市場，因此全球幾乎不可能有任何電動車製造廠商能夠符合美國電動車補貼計畫的規定。

美國「通膨削減法（IRA）」將「受關注的外國實體（FOEC）」列入美國電動車供應鏈管制規定之內，包括與大陸關係密切的廠商；這項管制將於2025年元月1日升效。然而據基準礦物情報顧問公司的數據顯示，大陸企業掌控全球99%電池陽極用石墨，及69%的合成石墨市場。

安德根表示，如果IRA不把使用中國大陸石墨的電池廠商排除在FEOC規定之外，可能的結果是沒有任何電動車符合IRA的補貼規定。

他強調，「除非美國制定豁免條款，或給予過渡期，否則電動車補貼措施將告崩潰。我相信他們會將市場現實情況納入考慮，並找出因應方法」。

南韓LG新能源、SK On與三星SDI等電池製造廠商都獲得美國政府的鉅額投資補貼，預估到2030年時這些美國廠的電池產能將占北美地區市場的44%。

南韓半導體廠商也在美國大舉投資。三星電子決定在德州投資400億美元，新建尖端邏輯晶片與先進封將測試廠，並開發下一代晶片科技，已獲得美國聯邦政府64億美元的補助，記憶晶片製造廠海力士也正在印第安那新建先進封裝廠。

他並不擔心南韓半導體廠商外移會傷害南韓的競爭力，而且這是因應未來人工智慧相關硬體需求激增的必要作法。

安德根承認南韓必須對晶片廠商提供更好的獎勵措施，鼓勵業者在國內擴大產能，追求「國家產業政策」。他並表示，美中關係緊張對南韓貿易多元化有利，一如其他國家都致力於降低對中國大陸及台灣的依賴。