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禁中國電信公司提供寬頻服務！美FCC：有國安疑慮

中央社／ 華盛頓25日綜合外電報導

美國聯邦傳播委員會（FCC）今天指出，正命令中國電信、中國聯通和中國移動的美國事業停止在美國的固網或行動寬頻網路業務。

路透社報導，FCC表示正要求中國電信公司，自今天獲准的網路中立性（net neutrality）命令生效起60天內停止服務。這項命令也適用中國國營的「太平洋網路」（Pacific Networks）與其全資子公司「信通」（ComNet）。

FCC之前禁止這些中國企業提供電信服務，美國法院維持了這些裁定。

FCC主席羅森沃賽爾（Jessica Rosenworcel）今天表示，他們有證據顯示中國電信公司在美國提供寬頻服務。

FCC以國家安全疑慮為由，撤銷或拒絕中國企業提供美國電信服務的權利。FCC之前稱，中國電信公司「受到中國政府的利用、影響和控制」。

上述中國電信公司未立即回應置評要求。

FCC委員史塔克斯（Geoffrey Starks）說，中國電信的官網顯示，這家企業在美國經營26個所謂的「網路連接點」（POP），並提供主機代管、寬頻、IP傳輸和資料中心服務等。

FCC擔心，中國存取通常位於資料中心的網路連接點會影響國安

史塔克斯說，「他們與其他網路互連，並可以存取重要的網路連接點和資料中心」，因此敦促當局「更密切關注敵對供應者對我們的數據和資料中心構成的威脅」。

FCC之前禁止批准使用中國華為、中興通訊和其他公司的新型電信設備，表示它們對美國國安構成「令人無法接受的風險」。

國安 網路 美國

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