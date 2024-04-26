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日銀今公布貨幣政策預料維持不變 關注日圓動向

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
植田上任以來，日銀平均在東京時間12:31（台北時間11:31）發布政策聲明。路透
植田上任以來，日銀平均在東京時間12:31（台北時間11:31）發布政策聲明。路透

日本銀行今天結束開會，預料政策利率目標將維持在0%至0.1%不變，日銀總裁植田和男談話是否更趨鷹派將是關注焦點，日銀也可能藉宣布開始實施量化緊縮，推動貨幣政策進一步正常化。

彭博指出，植田上任以來，日銀平均在東京時間12:31（台北時間11:31）發布政策聲明，最早是在12:09（台北時間11:09）。

品浩(Pimco)認為，日銀未來還可能會再升息三次。Pimco基金經理人顧尚祺（Sachin Gupta）說：「從我們的角度來看，這實際上是日本貨幣政策調整的開始，而非結束。」雖然有些市場參與者預計今年會再升息50基點左右，但「我們認為有可能升息更多一點，可能是75基點」。Gupta預料日本緊縮周期可能延續至2025年。

就在日銀公布決議幾小時之前，日本政府公布東京4月物價漲幅大幅放緩至2%以下，不過，因當地啟動教育補貼，數據有所失真。

彭博經濟研究（Bloomberg Economics）預測，日銀在展望報告中，會提高核心消費者物價指數在2024年和2025年的預測。彭博經濟學家認為，日銀會在7月將利率目標提高至0.15%-0.25%，然後於10月提高至0.4%-0.5%。

東京不包括生鮮食品的消費者物價上漲1.6%，增速較3月的2.4%放緩。扣除生鮮食品和能源價格的通膨趨勢指標放緩至1.8%，而普遍預期為2.7%。

日本10年期公債殖利率上漲4個基點，至去年11月以來最高水準。日圓兌美元變動不大報155.62。

彭博指出，從歷史紀錄來看，日本當局甚至在日銀開會期間也可能干預貨幣市場。

日本 東京 貨幣

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