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美光獲136億美元政府補助和貸款 拜登推銷美國回來了

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
拜登（左）25日親訪紐約州，聽取美光執行長Sanjay Mehrotra（中）介紹在紐約州規劃的廠區。美聯社
拜登（左）25日親訪紐約州，聽取美光執行長Sanjay Mehrotra（中）介紹在紐約州規劃的廠區。美聯社

美國政府同意提供美光科技（Micron）61億美元的補助和高達75億美元的貸款，協助這家記憶體晶片製造商在美國本地建廠。美國總統拜登周四親訪紐約州，推銷將先進晶片製造帶回美國的願景。

美光已承諾將投資約1,250億美元在紐約州建立四座廠，在愛達荷州建設一座廠。美光另外也就維吉尼亞州的投資案爭取聯邦補助。

拜登在紐約州雪城的一個場合上說：「經過40年，我們將先進晶片製造帶回美國。這將改變我們的半導體產業，這是現代經濟的支柱，並且將在美國打造一個全新的先進晶片的研究、設計和製造生態系。」

美光還要等數月才會拿到2022年晶片與科學法的補助。晶片法撥出了390億美元用於補助和750億美元的貸款，以促進美國晶片製造業的發展，減少對亞洲的依賴。

位於美光總部Boise 的一座廠已在建設中，將獲得資金並於2026年投產。紐約州雪城將再建兩座工廠，預計於2028年和2029年投產。美光還計劃在紐約州另外建造兩座廠，這兩座廠不在周四初步同意的補助範圍。

拜登 紐約 美國

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