微軟上季營收和利潤優預期 因AI需求強勁推動雲端運算銷售攀高

微軟周四公布上季財報，營收和利潤雙雙高於華爾街預期，主要得益於AI推動雲端運算業務成長加速。股價在盤後上漲近6%。

在截至3月31日的第3季，微軟營收成長17%到619億美元，高於分析師平均預估的609億美元，淨利219.4億美元或每股盈餘2.94美元，也高於市場預估的2.83美元。去年同期的淨利是83億美元或每股2.45美元。

微軟執行納德拉一直努力將合作夥伴OpenAI的AI技術注入微軟整個產品線。這項押注帶來回報。一些客戶把有文件歸納等功能的AI工具加入到他們的Office軟體或Azure雲端訂購服務，或購買更多能幫他們構建和運行自家aI應用程式的雲服務。

展望第4季，微軟財務長胡德預計營收將達640億美元，低於LSEG一致預期的645億美元。但營業利潤率可達42.3%，高於StreetAccount的41.5%共識。

胡德說：「近期的AI需求略高於我們能提供的容量。微軟一直在增加資本支出，以獲得輝達（Nvidia）繪圖處理器，用於訓練和運行AI模型。」

上季，微軟智慧雲端部門（包括Azure公共雲、Windows Server、Nuance和GitHub）的營收年增約21%到267.1億美元，超過分析師預期的262.6億美元。

Azure和其他雲端服務的營收增長31%，高於平均預期的29%，也比前一季的30%略快。其中7個百分點與AI有關，高於前一季的6個百分點。

生產力與業務流程部門（包含Office辦公自動化軟體、LinkedIn、Dynamics客戶關係管理軟體）的營收較去年同期增加約12%到195.7億美元，高於市場預期的195.4億美元。這是商務用微軟365添加Copilot功能後第一個完整的銷售季。Copilot利用微軟投資了數十億美元OpenAI旗下的AI模型。

微軟的更多個人運算部門（包含Windows、Surface裝置、遊戲和搜索）的營收增長約 18%到155.8 億美元，高於分析師預估的150.8億美元。Xbox內容和服務的銷售額增長62%，主要得益於10月以750億美元收購遊戲發行商動視暴雪（Activision Blizzard）。

Windows的授權銷售成長11%。Gartner估計上季PC出貨量增長0.9%。胡德表示，PC的需求「略優於預期」。