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Google母公司首發股利 股價盤後飆14%市值破2兆美元

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
Google母公司Alphabet在2024年第1季的營收與獲利，均優於市場預期。路透
Google母公司Alphabet在2024年第1季的營收與獲利，均優於市場預期。路透

Google母公司Alphabet上季營收躍增15%，宣布首次派發股利0.2美元，且將實施規模700億美元的庫藏股。Alphabet營運受雲端業務提振，上季營收與獲利均優於市場預期。

Alphabet今年第1季營收由去年同期的698億美元增至805億美元，優於分析師所估的790億美元。每股盈餘亦由去年的1.17美元增加到1.89美元，優於分析師預期平均值1.53美元。

公司股價在周四（25日）盤後一度噴漲14%，市值因而激增2,500億美元，推升Alphabet市值突破2兆美元，成為美股雄當中，繼微軟、蘋果、輝達（Nvidia）之後，第四家市值跨越這個關卡的公司。

Alphabet執行長皮伽說，上季的成績代表了「搜尋、YouTube、雲端的強勁表現」，同時Google的「Gemini時代發展順利」，他指的是集團生成式人工智慧（AI）大型語言模型的推動進程。

皮伽強調，「我們在AI研究及基礎建設方面的領導地位，再加上我們的全球產品足跡，讓我們在AI創新的下一波裡有著良好定位」。

彭博資訊分析，Alphabet與其他大型科技公司一樣，一直投入資金開發AI，此一策略同時也幫助推動雲端服務需求，使得雲端業務部門上季營收成長28%至9億美元。雖然Google在雲端運算市場目前落後於亞馬遜和微軟排名第三，但集團在AI方面的實力可以幫助縮小差距。

來自搜尋、YouTube的廣告營收，占集團總體營收逾四分之三，在上季年增13%至617億美元，表現強過分析師預估共識值602億美元。

分析師點出Alphabet上季的營業利潤率，由去年同期的25%大幅增加至32%，遠比市場預期的29%好。加拿大皇家銀行資本市場分析師艾利克森認為，這可能是Alphabet周四盤後飆漲的重要原因。管理階層承諾未來幾年要交出撙節成本的成績，顯然營業利潤率有了不錯反映。

Alphabet這次派發的股利將價值近25億美元，而且董事會表示，「未來有意每季都發放股利」。金融時報指出，這是Alphabet很具代表性的政策改變，以往它都僅是以買回庫藏股來將賺來的錢回饋給投資人。今年稍早，臉書母公司Meta也這麼做。凸顯了美國科技巨人現在願意將滿手大量的現金多分一些給股東，而不是囤著用於投資或收購。

Alphabet 語言

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