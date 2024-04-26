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國際原油、銅金齊揚 受美元走弱提振

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
國際原油、金價和銅價周四全都上漲。路透
國際原油、金價和銅價周四全都上漲。路透

國際原油、金價和銅價周四全都上漲，一方面美元走弱提振了大宗商品價格，儘管美國經濟成長放緩且通膨頑強不退，投資人更為關注黃金作為另類資產迎來買盤的前景。以下是整理自彭博和路透的商品行情：

油價上漲

國際油價擺脫早盤頹勢，漲到每桶83美元上方，因為美元走軟提振了以美元計價的大宗商品價格。

需求前景仍不明朗，一些精煉油品表現疲軟。亞洲將原油加工成柴油的利潤逼向近一年來最低水準。

西德州中級原油（WTI） 6月原油期貨上漲76美分，結算價報每桶83.57美元；布蘭特原油期貨上漲99美分，結算價報每桶89.01美元。

金價上漲

金價因美元走軟而上漲，儘管美國公債殖利率在經濟數據後上揚，打擊聯準會（Fed）不久會降息的希望。

盛寶銀行大宗商品策略主管Ole Hansen表示，黃金交易員對利率可能更高更長久的前景並不擔心，因為「經濟成長走弱和通膨上升對黃金來說是有利的組合，因為其他資產可能會受到衝擊， 。

截至美東時間下午3:20，黃金現貨上漲0.7%，報每英兩2333.29美元；白銀現貨上漲0.9%，報27.4207美元。

銅價再度逼向10,000美元

銅價再度向每噸10,000美元關卡挺進，逼近周一創下的兩年高點，大型投資者和投資基金繼續看好銅價前景，認為只有價格上漲才能解決供應吃緊問題。

高盛重申預計銅價將在未來12個月達到每噸12,000美元的歷史新高；貝萊德基金經理Olivia Markham周三受訪時表示，如果銅價保持在12,000美元下方，採礦企業將不會願意投資新項目。

LME銅期貨上漲0.9%，報每噸9865美元；LME鋁期貨下跌1.5%，報2563.5美元；LME鎳期貨上漲1.1%，報19157美元。LME錫期貨上漲3.3%，報32872美元。

金價 黃金

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