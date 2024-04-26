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美元兌日圓外貨幣走貶 市場聚焦日銀今午決議
美元周四除了對日圓外普遍走貶，美國經濟成長意外放緩且通膨加速，聯準會（Fed）轉向寬鬆更受束縛。投資人將焦點轉向日本銀行（央行）今天中午決議。
美國商務部公布，第1季國內生產總值(GDP)對上季年率成為1.6%，低於路透調查經濟學家原估的2.4%。報告也顯示，第1季核心個人消費支出(PCE)物價指數上揚3.7%，高估於原估的3.4%。
美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）下跌0.2%至 105.598。美國10年期公債殖利率上揚6個基點，至4.7%；2年期公債殖利率一度突破5%。
Convera全球市場策略師Boris Kovacevic說：「市場對(GDP)數據的反應說明投資人最關注通膨而非經濟成長。」「核心PCE上升3.7%，這確實暗示，明天的PCE數據會更高。」
不過，美元兌日圓仍漲0.2%至155.65。美國財政部長葉倫被問到對日本可能進場阻貶日圓有何看法時說，干預外匯市場應只偶而為之。
歐元兌日圓連續第五天上漲，逼近2008年7月觸及的169.98。
歐元兌美元升值0.3%至1.0731，之前一度跌至1.0678。
歐洲央行管理委員會成員Madis Muller表示，不支持在預期中的6月首度降息後接著再降息。
英鎊/美元連續三天走高，升值0.4%至1.2517。
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