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美元兌日圓外貨幣走貶 市場聚焦日銀今午決議

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
日圓兌美元周四在紐約尾盤貶值0.2%至155.65，投資人關注周五的日銀決議。路透
日圓兌美元周四在紐約尾盤貶值0.2%至155.65，投資人關注周五的日銀決議。路透

美元周四除了對日圓外普遍走貶，美國經濟成長意外放緩且通膨加速，聯準會（Fed）轉向寬鬆更受束縛。投資人將焦點轉向日本銀行（央行）今天中午決議。

美國商務部公布，第1季國內生產總值(GDP)對上季年率成為1.6%，低於路透調查經濟學家原估的2.4%。報告也顯示，第1季核心個人消費支出(PCE)物價指數上揚3.7%，高估於原估的3.4%。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）下跌0.2%至 105.598。美國10年期公債殖利率上揚6個基點，至4.7%；2年期公債殖利率一度突破5%。

Convera全球市場策略師Boris Kovacevic說：「市場對(GDP)數據的反應說明投資人最關注通膨而非經濟成長。」「核心PCE上升3.7%，這確實暗示，明天的PCE數據會更高。」

不過，美元兌日圓仍漲0.2%至155.65。美國財政部長葉倫被問到對日本可能進場阻貶日圓有何看法時說，干預外匯市場應只偶而為之。

歐元兌日圓連續第五天上漲，逼近2008年7月觸及的169.98。

歐元兌美元升值0.3%至1.0731，之前一度跌至1.0678。

歐洲央行管理委員會成員Madis Muller表示，不支持在預期中的6月首度降息後接著再降息。

英鎊/美元連續三天走高，升值0.4%至1.2517。

美國 通膨

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