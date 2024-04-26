台積電ADR大漲2.7% 科技巨人擴大AI支出激勵硬體股

台積電ADR周四大漲2.7%，收在136.58美元，較台北交易溢價拉大為16.2%。Meta表示在人工智慧（AI）投資會比預期更大，證實AI硬體需求仍然強旺。

費城半導體指數大漲2%，已連續四日上漲；輝達（Nvidia）大漲3.7%。

除半導體股外，其他AI概念的硬體股也大漲。美超微電腦（Super Micro Computer）大漲4.3%，戴爾大張3.9%。

美國股市周四收低，因投資人憂心經濟成長放緩和通膨居高不下，美股三大指數和公債全面下挫，但跌幅隨半導體股反彈而收斂。微軟和Alphabet 盤後公布出色業績，帶動科技股大漲。

台灣加權股價指數周二大跌274.32點，收在19,857.42點。台積電下跌2.2%，收在766元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 165.38 -2.12 145.00 14.05

中華電 CHT 123.41 -0.97 123.50 -0.08

台積電 TSM 890.15 +2.71 766.00 16.21

聯電 UMC 50.58 +0.78 49.50 2.17

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據