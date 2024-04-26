英特爾本季展望弱 遜於華爾街預期 盤後股價重挫

英特爾（Intel）股價在盤後交易中重挫8%，該公司周四公布第1季財報，每股盈餘超出華爾街預期，但營收不盡人意，且本季財測欠佳，表明重返晶片製領導地位的道路依然艱難。

對於第2季，英特爾預計營收中間值為130億美元，低於彭博訪調分析師平均預估的136億美元。不含特殊項目的每股盈餘為10美分，也遠遜於預估的24美分。

該公司的展望說明，執行長基辛格（Pat Gelsinger）重振英特爾的計畫需要更多時間和資金。這家昔稱霸全球的晶片製造商目前營收和技術落後輝達（Nvidia）和台積電等對手。

英特爾盤後一度重挫9.4%，稍後跌幅略微縮小到8%。截至收盤，該股今年累計下跌近30%，在費城證交所半導體指數中的表現排倒數第二。

基辛格在財報後的電話會議呼籲關注英特爾的長期潛力：「我們是世界上兩家，也許是三家能夠繼續實現下一代晶片技術的公司之一。」

第1季剔除特殊項目的每股盈餘為18美分，營收127億美元，去年同期為117億美元，年增9%。分析師此前預計每股盈餘13美分，銷售額127億美元。

英特爾負責製造業務的新部門「英特爾代工」（Intel Foundry）去年營收共189億美元，低於前一年的275億美元，，而今年第1季營收44億美元，較去年同期下降10%，有約25億美元的經營虧損，大於上季和去年同期。

英特爾最大業務仍然是為個人電腦和筆電製造晶片，這些晶片的銷售額年增31%到75億美元，平均預期74億美元。其資料中心和AI部門營收增長5%到30億美元，與華爾街預測一致。物聯網晶片貢獻近14億美元的銷售額，超過13億美元的平均預期。

第1季毛利率為45.1%，本季預估會是43.5%。英特爾的利潤率史上最高曾超過60%。

本月稍早，英特爾表示將發布一款名為Gaudi 3的伺服器用的新AI處理器，與Nvidia的GPU競爭，不過這款處理器要到今年晚些時候才會發貨。英特爾表示，預計Gaudi 3下半年銷售額可超過5億美元。