美元太強 亞洲央行恐轉鷹

經濟日報／ 編譯湯淑君季晶晶／綜合外電

亞洲貨幣正遭強勢美元輾壓，迫使亞洲決策官員想方設法緩和本幣貶勢，市場憂心亞洲央行立場將由鴿轉鷹，以支撐本國貨幣。

印尼央行本周意外升息捍衛印尼盾，分析師指出，這凸顯亞洲央行面對美國利率維持在高檔更久的挑戰，必須在升息抑制成長與阻止匯率直直落之間作抉擇。不論是日本、南韓、泰國、台灣、馬來西亞、菲律賓或印度的貨幣，近來對美元都貶向多年低點，採取更強硬行動阻貶本幣的壓力日增。

滙豐控股首席亞洲經濟學家范力民說：「印尼央行意外升息，肯定會讓其他新興市場國家央行官員坐立不安。即使亞洲大半地區通膨已正常化，美元進一步走強的陰影仍會使此區央行官員嚴陣以待。」

美國通膨頑強，交易員降低對聯準會（Fed）今年降息預期，意味美國與亞洲的利差擴大，可能導致全球資金回流美國、壓抑亞幣兌美元匯價。因此，印度債市出現一年多來首見的資金外流，泰國和印尼固定收益資產也呈現資金淨流出。

日本和台灣央行3月升息後，日圓和台幣照貶不誤。日圓兌美元甚至貶破155價位，25日盤中續貶0.3%至155.75日圓兌1美元，再寫34年新低，日本當局將進場干預的臆測聲四起。

印尼 央行 美國

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