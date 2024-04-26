點名越泰柬馬 太陽能商促對東協課稅

美國七家太陽能設備製造商24日聯名促請拜登政府，對來自越南、泰國、柬埔寨及馬來西亞等四國的面板及電池等產品課徵進口關稅，以保護美國製造業者，為美國政府發動全面調查鋪路，並可能推高太陽能發電計畫的成本。

美國的第一太陽能（First Solar）、Convalt Energy、Mission Solar與Swift Solar，以及南韓的韓華Q Cells、瑞士Meyer Burger、挪威REC Silicon，以及等七家太陽能板及多矽晶製造商，聯名向美國商務部、國際貿易委員會請願，尋求貿易協助，以反制外國競爭對手的不公平措施。

這些公司請求美國政府展開調查，對這些進口產品課徵70.4%~271.5%的關稅。 美國太陽能製造聯盟貿易委員（AASMTC）指控在越、泰、柬、馬等四個國家設廠的中國大陸企業，不公平受惠於數十億美元的補貼，以低於生產成本的價格大量傾銷大陽能板至美國市場，致使價格崩跌逾五成，威脅美國製產品。

這些請願企業的首席律師、Wiley Rein LLP的國際貿易措施部門共同主席布萊特比爾說，這些進口產品威脅到「新興國內太陽能製造業的生存以及數十億美元投資」。