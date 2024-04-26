去年新生兒 40年來最少

美國去年新生兒人數跌至逾40年來最低，延續20年來生育率日益下降的趨勢。專家表示，出生率持續低迷，長期可能將衝擊經濟。

美國國家健康統計中心（NCHS）25日公布的初步數據顯示，去年美國新生兒人數減少2%至359萬人，為1979年以來最少。此外，每千名15至44歲婦女生下小孩的人數年減3%至54.4，是NCHS開始蒐集此數據以來最低的一年。

NCHS人口學家漢彌爾頓（Brady Hamilton）說，NCHS的報告是根據出生證明的統計數據勾勒而出的美國人口趨勢，並未分析影響生育決定的因素。

報告也顯示，去年美國的總生育率（total fertility rate）降至每名婦女平均生1.62個小孩，較前一年減少2%，為1930年代有官方紀錄以來最低，反映該國女性面臨社經挑戰時，有些選擇放棄或延後生育。

美國總生育率在戰後嬰兒潮時期曾達到每名婦女平均生三個以上，之後逐漸下降，在2007年降至2.12後，至今持續低於2.1的人口替代水準。

近年許多國家出生率持續下降，尤其是富裕國家，主要受到經濟不穩定和其他不確定性的影響。北卡羅來納大學卡羅萊納人口中心主任古佐（Karen Guzzo）的研究顯示，美國人表示不生育的原因包含經濟困難、工作不穩定、學貸壓力、醫療照護難取得、政治兩極化、全球衝突和氣候變遷等。