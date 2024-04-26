聯合利華營運 比下雀巢

英國消費品巨擘聯合利華（Unilever）上季銷售優於預期，扭轉多年來營運表現落後給瑞士食品巨頭雀巢（Nestle）的態勢。先前全面調漲價格的雀巢，則受累於北美市場業績不振，上季銷售成長趨緩。

聯合利華25日表示，第1季銷售年比成長4.4%至150億歐元（160.5億美元），增幅超越市場預期，並且維持今年3%~5%的銷售成長預估不變，基本營業利益也預料將略微改善。聯合利華股價25日盤中大漲近6%。

通膨居高不下已影響購物預算，促使消費者購買較便宜的超市自有品牌商品，嘉惠聯合利華和利潔時（Reckitt Benckiser）等業者。聯合利華上季產品銷售量和價格分別攀增2.2%。

聯合利華產品包括高檔護膚用品與維他命的美妝和健康部門，上季銷售激增7.4%。執行長舒馬克的整頓計畫也功不可沒，他3月宣布分拆冰淇淋事業，作為重新聚焦事業領域的一環。

雀巢第1季不計併購與匯率波動影響的自體銷售成長1.4%，低於市場預期，也遠低於去年同期的9.3%，因產品漲價後拖累銷量，拖累股價盤中大跌4.8%至2020年來最低水準。雀巢上季平均調漲產品價格3.4%，該公司評估銷量的關鍵指標實質內部成長率下滑2%，減幅甚於市場預估的0.5%。

雀巢北美市場上季自體銷售下滑2.5%，原因是消費需求疲弱。上季健康科學部門業績也滑落，受供應鏈亂象影響，維他命等營養補充品的銷售下滑。

雀巢執行長施耐德說，自體銷售成長有望在年底前回升，維他命事業可望在本季迎來轉折點。該公司維持全年約4%的自體銷售成長率預期。