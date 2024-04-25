美上季GDP增速遠不如預期！美股道瓊早盤挫跌500點 台積電ADR跌1.5％
美股三大指數25日早盤全面挫跌，道瓊工業指數跌逾500點，美國上季經濟增速遠不如預期，但通膨又居高不下，降低了經濟軟著陸的希望。
道瓊工業指數早盤大跌1.3%、標普500指數挫跌1.4%，那斯達克指數重挫2.1%。費城半導體指數漲0.07%、台積電ADR跌1.5%，輝達漲1.1%。
美國商務部25日公布，第1季國內生產毛額（GDP）年率初估季增1.6%，遠低於預估的2.5%，個人消費支出（PCE）平減指數則攀升3.4%，為一年來最大升幅，引發通膨居高不下、聯準會（Fed）可能又再延後首度降息時機的疑慮。
LPL金融公司首席全球策略師考斯比說，上季GDP疲軟，可能使Fed啟動降息的時點再次生變，7月降息又重回檯面，但若25日公布的３月PCE平減指數顯示通膨恢復下行，可能帶動股市上漲。
社群媒體平台Meta早盤股價暴跌逾15%，因本季財測不如預期。麥格理全球外匯和利率策略師蒂維茲曼表示，過去九個月生成式人工智慧（AI）備受關注，但Meta財測低於預期，引發人們質疑AI技術變現似乎沒有管理階層所述那麼容易。
此外，IBM上季營收遜於預期，早盤股價大跌近8%。
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