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美銀：晶片股5月轉旺 Nvidia快觸底反彈、上看1,100美元

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
美銀策略師看好晶片股5月行情，並認為輝達（Nvidia）股價快觸底反彈了。路透
美銀策略師看好晶片股5月行情，並認為輝達（Nvidia）股價快觸底反彈了。路透

美國科技巨頭股最近一個個走霉運，就連人工智慧（AI）飆股輝達（Nvidia）股價近來也欲振乏力，一個月前眼看只差30美元就要躋身1,000美元俱樂部，此後卻倒栽蔥跌了11.8%。但美銀（BofA）股票策略師團隊認為，輝達股價接近落底，5月運勢可望好轉。

MarketWatch報導，由美銀策略師Vivek Aryaksa領導的團隊表示，半導體股4月遭遇賣壓是常態，但往年每逢5月行情可望好轉，而輝達股票評價已接近谷底。

美銀團隊指出，最近一連串因素衝擊市場信心，包括：停滯性通膨風險升高、美債殖利率上揚、地緣政治顧慮加深、AI題材疲乏、台積電和艾司摩爾（ASML）等半導體指標股短期展望未令人驚艷，以及消費者裝置（PC和手機）、企業設備和車用晶片的需求都很溫吞。

這些因素過去一個月來合力把費城半導體指數推落7.7%。

5月晶片股行情可望好轉

但美銀團隊說，4月晶片股行情慘澹反映季節性趨勢，可能是財報發布前的緊張氣氛使然。一旦進入5月，晶片股傾向強彈，通常是全年表現次佳月份。

景氣循環性因素也可能提供支撐--晶片庫存正趨於正常化，年比營收可望一路攀升到2026年中。

美銀說：「我們仍看好晶片股。通常景氣上升周期平均長達十季，我們才進入第三季呢。」

至於對汽車和工業用晶片需求的顧慮，美銀認為也可望減輕，預料將在今年第3季觸底，然後開始回升，因為車用晶片需求與電動車日益普及連動的長期趨勢不變。

美銀精選4檔晶片股 輝達入列

美銀團隊的首選車用晶片股是恩智浦半導體（NXP），目標價為300美元。目前該股預期本益比僅14倍。

在半導體設備領域，美銀最青睞科磊（KLA），目標價850美元，以及應用材料公司（Applied Materials），目標價222美元，但美國政府調查對中國大陸出口仍是一大風險。

在資料中心領域，美銀最推薦買進輝達，目標價訂在1,100美元，這是以預期本益比37倍計算，理由是遊戲景氣循環觸底回升和資料中心需求看增的展望，可望增進成長機會。目前該股預期本益比約25倍，與2023年12月、2022年6月和2019年9月的本益比水準差不多。

美銀策略師指出，買輝達股票的投資者人滿為患，但作為美國超大規模雲端服務業者（hyperscaler）的晶片供應商，股價後市仍看俏。美銀預測，2024年AI資本支出可望年增26%，甚至更多，因為AI布建估計需費時三、四年，現在才進入第二年。

半導體 標價 通膨

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