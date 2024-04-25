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IEA：電池儲能成本可望大幅下降 加速能源轉型

中央社／ 倫敦25日綜合外電報導

國際能源總署（IEA）今天發布報告指出，未來幾年電池儲能成本預計將大幅下降，使得全球使用能源從化石燃料轉向再生能源的速度加快。

路透社報導，再生能源本身雖已較燃煤和燃氣發電便宜許多，但太陽能和風力發電會受天氣影響，因此必須搭配儲能系統才能提供可靠供電。

IEA發布「電池與穩當的能源轉型」（Batteries andSecure Energy Transitions）報告，當中預估，到了2030年，電池儲能總資本成本預計較目前下降最多達40%。

IEA執行董事比羅爾（Fatih Birol）表示：「在印度，太陽光電設施結合電池，如今已經可與新建的燃煤電廠競爭。」

他還說：「不消幾年，在中國和美國，這將分別比新建的燃煤電廠發電和燃氣發電更便宜。我們正在目睹電池改變遊戲規則。」

目前約90%的鋰電池用於運輸，這類應用主要需要能量密集且重量輕的電池。但用於儲能的電池可以體積更大、重量更重，因此還有更多削減成本空間。

IEA指出，在去年新使用的儲能電池中，成本較低的磷酸鋰鐵（LFP）電池占80%。此外到了2030年，較便宜的鈉離子電池在電動車電池市占率雖將不到10%，但在儲能電池市占會越來越大。

根據報告，全球儲能市場去年翻倍，達到90多GWh（百萬瓩小時）；預估到了2030年，全球整體儲能容量將大增至目前的6倍，增長部分90%來自電池，其餘主要來自抽水蓄能電站。

抽水蓄能發電系統是在用電離峰時段將水抽到地勢較高的蓄水庫，到了尖峰時段放水發電，達到儲能效果。

IEA還說，電池成本下降，也將有助為目前無法取得用電的數百萬人提供電力。估計到了2030年，太陽能微型電網搭配電池的平均電力成本，可因此較目前減少近一半。

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