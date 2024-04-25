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新App獎勵計畫遭歐盟盯上 TikTok自願停用

中央社／ 布魯塞爾24日綜合外電報導
歐洲聯盟宣布將對TikTok Lite展開調查後，TikTok今天在社群平台X發文表示，該公司將自願暫停新應用程式TikTok Lite獎勵計畫。TikTok此舉意在化解歐盟的疑慮。 路透社
歐洲聯盟宣布將對TikTok Lite展開調查後，TikTok今天在社群平台X發文表示，該公司將自願暫停新應用程式TikTok Lite獎勵計畫。TikTok此舉意在化解歐盟的疑慮。 路透社

歐洲聯盟（EU）宣布將對TikTok Lite展開調查後，TikTok今天在社群平台X發文表示，該公司將自願暫停新應用程式TikTok Lite獎勵計畫。TikTok此舉意在化解歐盟的疑慮。

路透社報導，歐盟執委會援引數位服務法（DigitalServices Act ，DSA）強迫大型網路公司採取更多行動處理旗下平台的非法或有害內容。TikTok鎖定青少年為目標，而遭歐盟盯上。

歐盟執委會要求這家北京字節跳動公司旗下的社群平台24日以前針對歐盟疑慮提出報告，否則將強制暫停這個功能。歐盟憂心TikTok針對青少年推出的獎勵制度可能造成潛在成癮疑慮。

TikTok在X發文表示：「TikTok始終秉持和歐盟執委會及其他監管機構建設性溝通的態度。因此我們自願暫停TikTok Lite獎勵功能，以化解該功能引發的疑慮。」

歐盟執委會產業事務執委布勒東（Thierry Breton）回應表示：「我們針對TikTok引發成癮症風險的案子持續進行，包括調查TikTok Lite是否符合DSA。

「我們的孩子不是社群媒體的白老鼠。」

TikTok Lite獎勵制度鼓勵用戶執行平台上的特定任務，像是觀看影片、對內容按讚、追蹤創作者或邀請朋友參加等方式賺取點數。

TikTok 歐盟 社群媒體

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