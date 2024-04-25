日圓貶破155 日銀干預能成「阻貶救星」？分析師：唯此事發生才可能

日圓貶破155日圓兌1美元價位，是1990年來首見，進一步升高日本當局進場干預的風險。但分析師認為，只要美國通膨頑強、經濟強勁擴張迫使聯準會（Fed）延後降息的展望不改，美元對日圓走強不會改變。

日圓24日盤中最低摔落155.17兌1美元，25日再度以155.74兌1美元改寫34年新低。隨著日圓貶破155重要心理價位，唯恐日銀進場干預的顧慮已升高。

日銀可望演出「鷹式暫停」

日本銀行（央行）25日起展開兩天貨幣政策會議，市場普遍預期，日銀上月甫撤出負利率政策，這次會後可望維持短期利率目標不變。

MFS投資管理公司固定收益研究分析師Carl Ang說：「我們預料，日銀這次開會結果會是按兵不動，但稍稍偏鷹。就政策前瞻指引而言，日銀3月剛表明將暫時維持寬鬆金融情勢，4月立場就轉向，似乎有點太早。」

日銀緊縮政策將逐步進行，終端政策利率仍低，在這種預期心理持續發酵下，日圓即使已位於歷史低點，也難大幅升值。

美通膨、成長俱強延續美元強勢

最近美國一連串通膨數據比預期強，鞏固Fed今年不急於降利率的預期，使美元躍上五個月高峰。

德意志銀行外匯研究主管薩拉維洛指出，美國強勁的成長與通膨，是今年來驅動美元升值的主力，也可望支撐美元繼續走強。11月美國大選前的不確定性，也將助長美元避險買盤。至於美國財政赤字攀高，因為可由民間補足缺口，不足以削弱美元銳氣。

期貨交易員預期，年底前日銀可能累計升息逾20個基點。即使果真如此，日本實質（扣除通膨）政策利率仍然深陷負數領域。與Fed今年可能頂多降息一、兩次甚至零次的展望對照起來看，美、日利差仍大，日圓對美元易貶難升。

什麼事發生才會扭轉日圓頹勢？

分析師指出，日圓匯價無疑已大幅被低估，是今年G-10貨幣當中走勢最疲軟的，被日本仍為負值的實質利率拖累。國際清算銀行（BIS）實質有效匯率顯示，日圓目前被低估的程度是日圓史上之最。

但今年日圓陷入的困境主要反映美國殖利率竄升。也因此，日圓要穩定扭轉對美元頹勢，只有一種可能：美國經濟展望起了重大變化。

彭博經濟學家指出，目前為止，美國經濟強韌使Fed一直無法調降利率；但若美國就業市場突然崩塌、失業率驟升，幾乎肯定會促使Fed決策官員加快降息腳步。如此一來，經通膨調整的美債殖利率將下滑，進而觸動美元兌日圓匯價向下修正，可能下修至146.81兌1美元上下。

干預效果有限 美選舉妨礙G7聯手干預

在那種情境發生之前，很難盼到救星出手力挽日圓貶值狂瀾，即使日本財務省官員不時放話揚言干預，恐怕也無濟於事。

即使日銀干預付諸行動，緩和日圓貶勢的效果也有限。分析師認為，即使東京當局果真進場干預拉抬日圓，日圓走強可能也只是曇花一現，畢竟仍必須面對日本與美國利差仍大的現實。

至於七大工業國（G7）聯手干預的可能性如何？日本財務大臣鈴木俊一上周與美國和南韓財長會晤時，曾對匯率劇烈波動表示關切，似乎在為遏制日圓急貶鋪路。

然而，往年G7聯手干預的例子實屬罕見。而且，2024是美國大選年，政治因素可能使日本干預匯市的決定複雜化。更何況，倘若基本面不變，就算進場干預，也不保證能有效逆轉日圓弱勢。

摩根大通資產管理公司全球市場策略師Marcella Chow說：「在全球央行大多考慮降息，而日本銀行（央行）緊縮政策只是小碎步進行之際，日圓就算升值，升幅也有限。」