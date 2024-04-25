IDC：iPhone上季中國市場出貨量減6.6% 銷售冠軍換人做
國際數據資訊公司（IDC）今（25）日發布的初期資料顯示，蘋果iPhone在2024年第1季失去中國大陸最暢銷智慧手機的寶座；面臨激烈競爭，iPhone中國市場出貨量較去年同期減少6.6%。
IDC表示，中國市場智慧手機銷售冠軍現在由榮耀和華為拿下。榮耀的市占率上升至17.1%，華為17%，iPhone則是降至15.6%。IDC說，當兩家或兩家以上廠商的營收或出貨量占比相差0.1個百分點或更少時，IDC認定是在統計上打成平手。
IDC中國資深研究分析師Arthur Guo在報告中指出，「蘋果本季（第1季）的價格促銷無法緩解來自安卓業者激烈競爭的影響」。
根據IDC最新數據，中國智慧手機上季整體出貨量成長6.5%，達到6,930萬支。
本周稍早些時候，另一家調研公司Counterpoint的數據則是指出，上季蘋果在中國的智慧手機出貨量下滑19%，是自2020年以來的最差表現。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言