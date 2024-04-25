IDC：iPhone上季中國市場出貨量減6.6% 銷售冠軍換人做

國際數據資訊公司（IDC）今（25）日發布的初期資料顯示，蘋果iPhone在2024年第1季失去中國大陸最暢銷智慧手機的寶座；面臨激烈競爭，iPhone中國市場出貨量較去年同期減少6.6%。

IDC表示，中國市場智慧手機銷售冠軍現在由榮耀和華為拿下。榮耀的市占率上升至17.1%，華為17%，iPhone則是降至15.6%。IDC說，當兩家或兩家以上廠商的營收或出貨量占比相差0.1個百分點或更少時，IDC認定是在統計上打成平手。

IDC中國資深研究分析師Arthur Guo在報告中指出，「蘋果本季（第1季）的價格促銷無法緩解來自安卓業者激烈競爭的影響」。

根據IDC最新數據，中國智慧手機上季整體出貨量成長6.5%，達到6,930萬支。

本周稍早些時候，另一家調研公司Counterpoint的數據則是指出，上季蘋果在中國的智慧手機出貨量下滑19%，是自2020年以來的最差表現。