臉書母公司Q1獲利飆升 AI成本高是隱憂
臉書母公司Meta Platforms今天表示，第一季獲利飆升，但人工智慧（AI）成本高引發擔憂，導致股價暴跌。
財報發布後，Meta股價在盤後交易中下跌約13%，市值蒸發1600億美元（約新台幣5214億元）。
祖克柏（Mark Zuckerberg）創立的Meta表示，第一季（1月至3月）淨利升至124億美元，主要來自廣告銷售的總營收成長27%，達到365億美元。
兼任執行長的祖克柏在投資人電話會議上對分析師表示：「我們估計，每天有超過32億人至少使用我們一款應用程式，我們在美國看到了健康的成長。」
Sonata Insights分析師威廉森（Debra Williamson）表示，Meta成長主要歸功於先進的廣告工具和連續短片Reels的成功。
到今年年底，Meta也可能開始在Threads上銷售廣告，這是業務另一個潛在成長點。
銷售和獲利成長歸功於大幅削減成本，包括祖克柏稱之為「效率年」的大規模裁員，數以萬計員工在經歷了悲慘的2022年後遭到解雇。
Meta表示，目前全球員工有6萬9329人，略多於前一季，但低於2022年頂峰的8萬7000多人。
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