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專注平價電動車 福特控制住EV業務虧損股價盤後漲3%

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
福特周三公布穩健財報，預計其未來電動車的售價將在2.5萬至3萬美元間，且能盈利。路透
福特周三公布穩健財報，預計其未來電動車的售價將在2.5萬至3萬美元間，且能盈利。路透

福特汽車（Ford Motor）控制住電動車業務的虧損、發揮優勢向企業和政府機構銷售工作用卡車，使周三公布的上季獲利優於市場預期。

福特對混合動力車的押注也獲回報，銷量大增36%，同時，執行長法利（Jim Farley）表示，該公司專注推出平價電動車。股價在盤後交易上漲3%。

福特預計未來能以2.5萬至3萬美元間的價格出售電動車，還有獲利。法利在財報後電話會議中表示，較便宜的電動車是重大機遇，會成為福特「提供軟體和服務的絕佳平台」。

他說，福特2月調降Mach-E電動休旅車售價，至更接近競爭對手的價格時，銷量上升了141%，顯示「愈是物美價廉的產品，愈能吸引主流電動車用戶」。

此前一天，特斯拉（Tesla）第1季獲利未達預期，但表示會繼續致力於生產「更能負擔得起」的電動車，股價仍受到提振。投資人愈來愈擔心電動車需求放緩。

福特上季包括信貸業務在內的整體營收增加3%到428億美元，略低FactSet訪調分析師預期的429億美元。淨利下降24%至13億美元。經一次性項目調整後每股盈餘49美分，高於分析師預期的43美分。

福特的傳統業務，即Ford Blue，調整後盈餘9億美元，較去年同期下降66%，主因是F-150皮卡在上季大部分時間暫停出貨，以解決未公開的品質問題；福特專業商用車（Ford Pro）業務的盈餘30.1億美元，比去年同期暴增120%；電動車部門Model e的虧損則為13.2億美元，成本持平於一年前。

福特維持2024年息稅前盈利（EBIT）的指引不變，聲稱正向100億至120億美元區間的「高端」邁進。今年資本支出的範圍縮減至80億至90億美元，先前預期80億至95億美元。

福特財務長勞勒（John Lawler）在電話會議上表示，該公司正「仔細審查每一分錢」。按計畫要在材料、貨運和製造等領域削減20億美元成本。

和服 福特 電動

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