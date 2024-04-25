美銀：亞幣進入混亂時代

美國銀行（BofA）在最新報告中看空新台幣、人民幣和韓元等亞洲貨幣的後市，對其他亞幣頂多也是抱持中性態度。這家投資銀行說，這是「混亂時代」的開始。日圓匯率24日一度跌破155日圓水準，為1990年6月來首見，提高了日本干預匯市的可能性。

彭博資訊報導，日圓匯率24日一度貶值0.22%至155.17日圓，之後又再爬回154.96日圓。路透報導，日本自民黨金融調查會幹事長越智隆雄說，如果日圓跌向160兌1美元，可能會促使決策者採取行動、干預匯市。

為了支撐疲弱印尼盾，印尼央行24日意外升息1碼，提高基準利率至6.25%的歷史新高，印尼盾匯率盤中應聲翻揚0.5%。這次意外升息，可能為其他亞洲新興央行定下基調，在等待美國聯準會（Fed）轉向寬鬆政策之際，不得不加強捍衛本國貨幣。

然而，美銀表示，受到Fed寬鬆周期延後和美元走強的影響，「我們不看好任何亞洲貨幣」並以人民幣、韓元、新台幣、泰銖及越南盾為最看跌的貨幣。港幣、印尼盾、印度盧比、馬元、菲律賓披索及星元則被列入「中性」名單。

美銀對新台幣保持負面看法，因為股市資金強勁流出以及壽險業者增加平倉無本金交割遠匯避險。

美銀也預期人民幣貶值壓力將持續到下半年，原因包括美中公債殖利率差，預測本季人民幣匯率將貶至7.35元。

美銀也說，在Fed延後降息時間及中東地緣政治風險成為主要逆風後，韓元的前景「顯著轉變」，資金的流入開始逆轉。目前韓元兌美元約為1,372韓元。美銀經濟學家說，韓元目前仍被高估，其公允價格為1,417韓元。

亞洲新興市場貨幣24日盤中因美元疲軟而走升，MSCI新興市場貨幣指數上漲0.2%，因為美國4月商業活動降溫至四個月低點，通膨增速略為放緩。