微軟、亞馬遜與AI業者合作 被英國反壟斷監管機關盯上

微軟、亞馬遜近來陸續與規模較小的生成式人工智慧（AI）模型開發者攜手合作，被英國反壟斷監管機構盯上，徵求第三方意見。

英國競爭與市場管理局（CMA）24日表示，正展開調查，針對微軟與法國AI公司Mistral、亞馬遜與美國Anthropic的AI、及微軟延攬Inflection AI前員工，邀請有興趣的第三方在5月9日前提供意見，以調查這些安排是否符合構成合併。

不過，CMA邀請提供意見，只是啟動正式首階段審查之前，蒐集資訊程序的第一步。CMA表示，徵求意見不代表正式啟動第一階段審查。

微軟日前投資1,500萬歐元於法國新創公司Mistral，根據協議，Mistral將把其大型語言模型（LLM）連上微軟Azure雲端運算平台，成為繼OpenAI之後，第二家在Azure託管其LLM的公司。微軟也已砸鉅資投資OpenAI。

同時，亞馬遜也對Claude大型語言模型開發者Anthropic投資40億美元。 亞馬遜表示將保有Anthropic的少數股權，並且不會進入董事會。

微軟駁斥外界認為該公司與Mistral的交易、以及從Inflection延攬員工構成合併的說法，「我們仍然相信，招攬人才或部分投資AI新創企業等常見商業行為，有助競爭，與合併不同」，「我們將向CMA提供迅速完成調查所需的資訊」。

亞馬遜發言人則說，相較於於其他AI新創公司和大型科技公司之間的合作關係，亞馬遜與Anthropic的合作包括有限的投資，不會獲得董事或觀察員角色，並讓Anthropic繼續在多家雲端供應商運作其模型。